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牙膏33元、衛生棉50元有找！賣場民生品「買1送1」大集合

▲▼愛買端午搶購日，生活用品享銅板價，洗衣精、衛生棉50元有找。（圖／業者提供）

▲愛買端午搶購日，生活用品買1送1銅板價，洗衣精、衛生棉50元有找。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接端午連假，加上繳稅後省錢補貨，愛買量販即日起至6月3日多項生活用品下殺、買1送1優惠，會員滿額再9折，包括「白人牙膏」3條一組99元，單條僅需33元；紙手帕、溼式面紙、衛生棉、洗衣精補充包等買1送1，平均每件49元。全聯至6月5日前，也有個人清潔、家用品、沖泡飲品等多項買1送1。

★愛買

愛買量販即日起至6月3日，多項生活用品好康優惠，其中牙膏知名品牌「白人牙膏」特特號3條一組99元，單條僅需33元。

日用品如紙巾、洗衣精50元有找，如外出必備的舒潔紙手帕、溼式面紙「買1送1」平均每件49元，加上6月2日前舒潔全系列滿499元現折50元。還有妙管家有酵洗衣精補充包系列「買1送1」，平均每包49元。

女性用品方面，康乃馨御守棉夜用系列「任選兩包99元」，平均每包不到50元；敏感肌愛用的靠得住茶樹舒涼棉系列、沁涼系列「買1送1」，平均每包85元，6月2日前購買靠得住系列滿299元，還能現折30元。

居家清潔用品方面，加倍潔洗衣槽去污劑系列「買1送1」，一包只需要25元。茶樹超濃縮洗碗精補充包任兩包139元，單包70元有找。

食品方面，6月2日前統一泡麵全系列滿150元，現折15元，最高現折60元。福樂、桂格常溫飲料全系列滿399元，現折40元，最高現折200元。另外在酒品部分，金色山麥全系列、台虎精釀全系列滿299元，現折30元，最高現折150元。

5月30日當天，凡為愛買APP會員，單筆付款金額滿2000元，還可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋300元。另外凡購買家電、服飾、鞋子還加碼限時回饋。

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯即日起至6月5日，多款商品「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

★全聯

全聯即日起至6月5日，也推出多款商品「買1送1」，包括刷樂專業護理漱口水系列，單瓶特價148元，買1送1，平均一瓶74元。台鹽護牙齦益牙周牙膏，單支特價135元，買1送1，平均一支68元。

白蘭香氛洗衣球單袋特價198元，買1送1，平均一袋99元。茶樹莊園茶樹超濃縮洗碗精補充包，單包特價139元，買1送1，平均一包70元。

春風抽取式衛生紙(100抽*8包) 單串特價176元，買1送1，平均一串88元。可立雅廚房紙巾(60組*6捲) 單袋145元，買1送1，平均一袋73元。

沖泡飲品方面，UCC冠軍監修濾掛式咖啡，單盒262元，買1送1，平均一盒131元。cama 濾掛式咖啡、西雅圖白咖啡三合一、濾掛等，也都有買1送1優惠。詳情可至全聯官網「生活誌」當中「買一送一大集合」查詢。

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