孟加拉「妓院村」每日3000男客尋歡！　拐賣雛妓價碼曝：單次81元

記者王佩翊／編譯

孟加拉國的杜拉蒂亞村（Daulatdia）是全球最大的「妓院村」之一，當地每天有超過1500名婦女與女孩被迫接待超過3000名男性，並提供性服務，報酬僅2英鎊（約新台幣81元）。孟加拉是少數容忍合法妓院的國家，儘管法律規定未滿18歲不可從事性工作，但是杜拉蒂亞仍有大量雛妓，其中不乏是被拐賣至此的無辜少女。

根據《每日郵報》報導，在杜拉蒂亞村賣淫的女性多數是被男友、家人、皮條客欺騙後落入妓院老闆手上，並背負巨額債務，無法逃脫。其中也有人是被拐賣至此。而這些女性必須持續出賣肉體，直到還清債務。不少受害者年僅10歲，也有女孩在14歲時被迫接替母親的工作。

▲許多兒童被拐賣至此賣淫。（圖／翻攝自TikTok）

造訪杜拉蒂亞村的買春客大多數是卡車司機，因為杜拉蒂亞村位於帕德瑪河沿岸，交通便利，附近有火車站及渡輪碼頭。從曝光的影片更可以看到，有大量男子穿梭在這個遍布鐵皮屋的巷弄內，只為了物色心儀的女人。

根據社會環境與人類發展協會（SEHD）2018年的調查，在135名受訪的性工作者中，有80%是被拐賣或誘騙至此。不僅如此，由於當地女性長期被壓榨，淪為性玩物，死亡率與自殺率不斷攀升，杜拉蒂亞村甚至設有私人墓地。

杜拉蒂亞村的性交易產業已存在超過1世紀，自英國殖民時期便開始運作。雖然疫情期間村莊曾暫時封鎖，但是解封後，性交易活動又迅速回升。

每名性工作者每天必須向「老鴇」繳納房租，還要償還債務，通常在200到300美元（約新台幣5983至8974元）不等，直到還清債務才可以為自己贖身。

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