泰柬邊境交戰釀1死　泰軍「封鎖邊境」派重兵：禁止觀光客進出

▲柬埔寨陸軍總司令毛索潘（左）在泰國素林府邊境檢查站，會見泰國陸軍總司令克勞普洛圖克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近泰柬邊境不平靜！泰國東北伊善地區烏汶叻差他尼府崇博地區（Chong Bok），曾於5月28日清晨發生短暫交火，泰軍巡邏時發現柬埔寨士兵在爭議地區挖壕溝後，要求停止作業，豈料卻遭柬軍開火，因此立刻反擊，過程中造成柬軍一名士兵死亡。如今，泰軍將準備封鎖邊境，禁止觀光客進出，且增派軍隊。

根據日媒《富士新聞網》，泰柬兩國在邊境地區互相聲稱擁有領土主權，自從5月底爆發軍事衝突後，一觸即發的緊張情勢並未因此降溫，泰國軍方昨（7）日更正式發布聲明，透露已準備好全面封鎖泰柬交界的所有邊境管制站。

其中，部分泰柬邊境管制站甚至禁止觀光客進出，且開始執行縮短管制站開放時間，以做為針對「柬埔寨士兵入侵泰國領土」等多次挑釁行為的應對方案。

根據《路透社》，泰國副總理兼國防部長普譚透露，由於柬埔寨在5日舉行的會談中，拒絕有助於緩解緊張局勢的提案，且增強邊境軍事部署，因此泰國皇家政府認為有必要實施額外措施，並增強軍事部署。泰國軍方7日在另一份聲明，控訴柬埔寨士兵與平民一再闖入泰國領土，且有明確使用武力的意圖。

泰國政府資料顯示，泰國與柬埔寨的邊境長達817公里，邊界上設有17個正式通關口岸，橫跨7個省份。

據悉，5月28日清晨5時45分，在泰國東北部伊善地區烏汶叻差他尼府崇博地區，泰軍巡邏時發現柬埔寨士兵在雙方宣稱擁有主權的爭議地區挖掘壕溝，因此要求柬軍停止行動，豈料卻遭到對方開火，因此迅速採取反擊，過程中造成一名柬兵死亡，雙方交火10分鐘後由副指揮官通話達成初步停火協議，不過兩軍未撤離現場。

▲▼泰柬邊境爆發衝突後，泰國保皇派人士前往首都曼谷柬埔寨使館進行抗議。（圖／路透）

根據《高棉時報》（Khmer Times），柬埔寨總理洪馬內本月2日在聲明中透露，無論是否徵詢泰國同意，柬埔寨將會向國際法院提起訴訟。柬埔寨國防部更誓言，「無論做出多少犧牲，都要捍衛領土」，於是向泰柬邊境增派軍隊，而附近的學校更要求學童進行疏散訓練。

日媒《西日本新聞》指出，柬埔寨的舉動引起泰國軍方強烈不滿，因此泰軍向政府提案封鎖邊境，只不過泰國政府擔憂貿易恐受到影響，而決定維持慎重立場，並未立刻實施。

《全球戰力網站》（Global Firepower）分析，截至今年1月為止，泰國、柬埔寨兩國在陸海空三軍的軍事實力上差距懸殊。其中，泰軍總兵力達60萬人、柬軍僅23萬人，泰國空軍擁有72架戰鬥機、柬軍則連一架都沒有，且泰國海軍擁有直升機航空母艦。至於在國防預算上，泰國達58.9億美元，柬埔寨卻僅8.6億美元。

整體而言，泰國無論在裝備實力和軍事技術上，在東南亞國協（ASEAN）皆位於前段班。