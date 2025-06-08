準備登機時突然聽到雞叫！馬國網紅見「專屬雞艙」傻眼了

▲網紅登機時聽見雞叫聲，結果竟真的有雞準備登機。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞砂拉越州一名男子日前搭機時，突然聽到陣陣公雞啼叫聲，原先僅以為是有人惡作劇模仿，沒想到循聲一查，竟發現六隻活生生的鬥雞被分裝在三個藍色箱子中，準備登上國內航班。這段離奇的「飛雞」奇遇讓他感到傻眼，畫面曝光以後，也在網路上爆紅。

綜合外媒報導，34歲的網紅「理查德」在IG上分享，他長期往返於新加坡與砂拉越之間，過去從未碰過這種情況，不過5月27日辦理登機時，耳邊突然傳來一聲公雞啼叫。原以為是旁人模仿，但聲音接連不斷，甚至有多隻雞同時鳴叫，他才意識到「是真的雞」。

▼網紅登機時聽見雞叫聲，結果竟真的有雞準備登機。（圖／翻攝IG）



為了一探究竟，理查德順著聲音走去，最終在機場角落裡，發現了三個貼有動物標籤的藍色塑膠箱，裡頭竟分別裝有2隻鬥雞。他詢問現場工作人員後得知，馬來西亞部分國內航班允許旅客托運活體公雞，特別是作為傳統娛樂的鬥雞。

理查德說，儘管自己也是砂拉越人，但還是第一次親眼見到活公雞「準備飛行」。得知這項地方文化後，他立即拍下影片，並且向粉絲們分享，笑稱「等下它們真的要飛了，真的是『飛雞』」。不少網友也對此感到新奇，留言調侃，「公雞會不會暈機？」、「人家是運動員也要比賽的！」

理查德對此則補充，鬥雞文化目前仍在砂拉越部分達雅族與馬來族群體中流傳，常見於豐收節等傳統節慶。