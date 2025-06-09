大馬遊覽車「90度翻覆」卡路肩！　15大學生魂斷公路、33傷

▲遊覽車上15名大學生傷重不治。（圖／中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞霹靂州9日凌晨發生一起重大交通事故，一輛載滿大學生的遊覽車在行駛途中與另一輛休旅車相撞，隨後翻覆，造成15人死亡、33人受傷。而如今也傳出，有2名學生原本也要搭上這輛「死亡巴士」，但最終分別因為不同原因逃過一劫。

根據《中國報》報導，霹靂消防拯救局助理主任沙博羅茲指出，9日凌晨1時4分接獲通報稱，在霹靂宜力通往吉蘭丹日里的東西大道、靠近霹靂萬丁湖路段，發生遊覽車與休旅車相撞的事故。

當局隨即派遣17名人力前往現場支援。根據調查，事故發生時，遊覽車與休旅車正朝同一方向行駛，但疑似因兩車發生碰撞，導致巴士翻覆至路肩，休旅車則失控墜入路邊的溝渠。

目擊者表示，遊覽車呈90度翻覆在道路旁，而休旅車車頭朝外，卡在溝渠內。車禍導致現場一片狼藉，死傷者陸續被抬出並躺在路邊等待救援。

該起事故共造成15人死亡，死者全部集中於遊覽車。另外有33人受傷，其中7人受到重傷。當時遊覽車上有42名大學生、1名司機以及1名隨車人員。休旅車則載有4人，其中3人輕傷，另1人手部骨折。

報導指出，這輛巴士原定8日晚間9時從登嘉樓日底（Jerteh）出發，從東西大道回到位於霹靂丹絨馬林的蘇丹依德里斯教育大學（UPSI）。發生車禍後，有13名大學生當場死亡，另有2人在送醫途中不治。

有33人受傷被送往醫院治療，其中7人傷勢嚴重。而休旅車乘客雖傷勢相對較輕，但仍需後續醫療照護。

根據《星洲日報》報導，當時原本還有2名蘇丹依德里斯教育大學的學生要搭上這輛遊覽車，但其中一人因為疑似感染被稱為「鼠尿病」的鉤端螺旋體病住院，另一人則是自行提早返校，因此逃過一劫。