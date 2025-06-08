人妻遭尪下藥「6男輪流性侵」！　她淚訴：還揪男網友看性愛直播

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星國人妻遭尪下藥「6男輪流性侵」！　丈夫還揪男網友看性愛直播

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲新加坡一名女子慘遭丈夫下藥，並找來多人性侵。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名男子下藥迷暈妻子後，找來另外6名男子輪流性侵，惡劣行徑曝光後，才發現還有其餘3名女子同樣受害，目前7名涉案男子已經被判刑，而兩人也因此離婚。最可怕的是，被害人指出，前夫不但多次出軌，還讓網友偷窺兩人的性愛過程，甚至安排男人勾引她，引誘她外遇。

根據《海峽時報》報導，安妮（匿名）2008年在KTV認識丈夫J，隨即被幽默風趣的他吸引，交往後很快懷孕。儘管內心不安，但她還是嫁給了他。沒想到第一個孩子出生後不久，她就發現男方多次外遇，但是因為自己出生於單親家庭，不忍孩子在破碎的家庭中成長，所以決定原諒對方。

她在懷第二胎時，又發現男方外遇，讓她傷心欲絕，因此在結婚第3年也短暫出軌。當時外遇對象曾問她願不願意邀丈夫一起三人行，嚇得她立刻與對方切斷關係，然而事後她才知道，其實外遇對象根本就是丈夫安排的「暗樁」。

兩人早在男方聯繫安妮的幾個月前就有交流，互相分享性幻想，其中就包括看著妻子和別的男人發生性關係，並從中獲得快感。原來是安妮的丈夫主動要求男方去色誘安妮，還提供了她的個人訊息，包括學校名稱與最喜歡的飲料。

J甚至在房間內安裝監視器，聲稱是為了照顧小孩，但實際上將攝影機密碼分享給男網友，讓對方觀看兩人的性愛過程。由於丈夫的詭異性癖，安妮曾經試圖想要他接受精神科治療，但發現只有團體治療的方法，她擔憂丈夫接觸到其他擁有同樣性癮的人會更嚴重，因此選擇放棄。

直到2020年元旦，她深夜參加完派對後回家，發現丈夫已經睡著了，但手機上卻還播放著一段影片。她原本只是想幫他關掉，卻突然心血來潮翻看手機，並看見J和他人分享不雅照，畫面中是丈夫本人與另一名被蒙住眼睛的女子。

安妮震驚地繼續往下翻，竟看到自己同樣被蒙住雙眼、昏迷不醒的不雅照片，她最終截圖傳給家人並報警。隨著調查深入，安妮才得知自己並非首次被迷姦，且對象也不只一人。

安妮回想到，自己有一陣子身體經常不舒服，每次喉嚨痛或咳嗽時，前夫就會給她吃藥，然而她吃完藥後，卻經常感覺昏昏沉沉，甚至醒來後發現自己沒有穿內衣。

經過調查，安妮的前夫至少找了6名男子來輪流性侵她，其中一天甚至是兩人的結婚紀念日。除了她以外，還有4名女性也受害，7名男子最終全數被定罪，J罪刑最為惡劣，被法官重判29年徒刑並施以24下鞭刑。

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