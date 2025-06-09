日陸上自衛隊「富士火力演習」登場！　實彈模擬奪回離島

記者張方瑀／綜合報導

日本陸上自衛隊8日舉行年度最大規模的實彈射擊操演「富士綜合火力演習」，現場動員約2000名自衛隊員、戰車、火砲、無人機與V-22魚鷹運輸機，模擬應對敵軍「入侵離島」的突發狀況，展現陸自實戰部署能力。

▲日本陸上自衛隊在靜岡縣東富士演習場進行第67屆富士綜合火力演習。（圖／取自陸上自衛隊官網）



根據NHK報導，這場第67屆富士綜合火力演習，由防衛大臣中谷元等人親自視導，在靜岡縣東富士演習場進行，主軸圍繞離島防衛與奪回作戰，畫面中可見自衛隊員藏身戰壕內進行射擊，搭配砲擊向目標火力壓制，場面震撼。

此外，預計下月起將陸續部署至佐賀縣佐賀機場的運輸機「V-22魚鷹」（Osprey）也參與演習，負責運送以奪回離島作戰為主要任務的「水陸機動團」隊員。

▲▼日本陸上自衛隊在靜岡縣東富士演習場進行第67屆富士綜合火力演習。（圖／取自陸上自衛隊官網）

現場同時展示了多項裝備，其中首次公開的是陸上自衛隊改良型「12式地對艦飛彈」的發射裝置，該型飛彈被視為具備對敵方基地進行打擊的「反擊能力」，此舉被外界解讀為日本針對區域威脅、逐步強化主動防衛能力的重要象徵。

根據陸上自衛隊統計，當天從白天持續至晚間的兩場演習中，總共使用約76.6噸彈藥，金額高達8.7億日圓（約台幣1.86億元），展現日本強化國防態勢的決心。