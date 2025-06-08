小學男童稱讚「老師好漂亮，想交往」　班導提告性騷擾！真相反轉

▲南韓一名小五男學生，僅因稱讚班導漂亮，便遭申訴性騷擾、侵犯教權。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓近年來師生對立逐漸激化，許多教師因遭學生或家長投訴，最後決定辭職。不過，在江原道卻發生一樁離譜案件，某名就讀小學5年級的男學生，竟然只因向班上女導師表白「老師好漂亮，可以交往嗎」，便遭到教師以性騷擾、侵害教權為由投訴，處罰校內服務2個小時，最後法官意外得知，該學生曾遭受嚴重霸凌。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今（8）日指出，春川地方法院行政1部（部長法官為金炳澈）最近在判決中，宣判該名小學5年級男學生勝訴，決定撤銷江原道原州市教育支援廳今年1月向該名學生祭出的「校內義務服務2個小時」懲處，理由是小學生向老師提到的告白內容，並未構成性方面的羞辱或噁心情緒。

報導指出，當時就讀小學5年級的男學生A某，曾於去年3月4日開學典禮後，向班導師B某表示，「老師妳好漂亮，願意和我交往嗎」，B某對於該段談話內容感到相當不悅，認為涉嫌性騷擾、侵害教權，因此向教育當局申訴，導致學生A某遭到懲處。

▲男學生在課堂上遭到嚴重霸凌。（示意圖／VCG）

A某的家長對於懲處結果相當不滿，於是提出行政訴訟，要求撤回懲處。A某家長表示，當時孩子只有說「老師好漂亮」、並沒有說「願意和我交往嗎」，且學生稱讚老師漂亮、帥其實非常正常，就算提到「和我結婚吧」、「和我談戀愛吧」，也沒有任何教師會將之視為性騷擾或侵害教權的發言。

A某的家長強調，孩子當時只有11歲，在新學期第一天稱讚導師，只不過是為了向導師示好、或是想獲得更多關愛，絕非出自於性騷擾的意圖，因此從常識來討論，根本不能算是構成性方面的羞辱或噁心情緒。

法官在判決中，採用其他學生目擊時的證詞，承認A生確實對班導說過「和我交往吧」。

不過，法官也關注班導提出申訴的背景，發現A生其實曾於新學期之初遭到嚴重的校園霸凌，從最基本的言語霸凌發展至暴力行為、甚至演變成性暴力，儘管A生家長要求導師多加留意，卻無法阻止事態惡化，最後家長只好於去年9月向法院提告，部分加害學生被裁定少年保護處分。

去年11月，A生家長更因不滿校園霸凌處理方式和結果，以虐待兒童嫌疑罪對導師提出告訴，於是導師決定針對A生稱讚漂亮、要求交往等相關言論，向教育當局提出申訴，認為A生談話內容已侵犯教權、構成性騷擾。