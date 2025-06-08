北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！　嫁大10歲男階級翻轉

▲北韓一名農村少女為了實現階級反轉，高中畢業立刻嫁給大10歲的都市男子。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓社會實施階級劃分，導致資源分配不公，核心階層享受大量福利與優渥生活，其他人甚至無法溫飽。東北部第三大城市清津近期就有一名出身農民家庭的18歲少女，為了實現階級翻轉，竟選擇透過婚姻改寫命運，與一名比她大10歲的城市男子結婚，成功逃離農村，但她的行為也在保守的農村社會引發熱議。

根據《每日北韓》報導，該名18歲少女出生於清津郊區青岩地區的農村，雖然家庭不算貧困，但由於出身農民家庭，依北韓「出身成分」（출신성분）制度，注定一生都要留在農村務農。

她不願自己的人生繼續困在農田中，選擇依靠婚姻來跳脫階級，引起鄰里討論。根據《每日北韓》在咸鏡北道的消息來源透露，才剛高中畢業的少女5月初與一名年長10歲、剛從軍隊退伍的男子結婚，她的新婚丈夫退伍後被分派到工廠工作，兩人透過媒人介紹迅速走入婚姻。如今她也順利搬進位於市區的夫家展開新生活，成功逃離農村。

事實上，在北韓，像她這樣透過婚姻逃離農村的女性並不多，但也確實存在。因為除了加入軍隊、參與突擊隊、升學之外，婚姻是少數可以翻轉身分階級、獲得自由的方法。有些女性為了脫離貧困與勞動，寧願早早嫁給城裡的男人，期望能在發達的都市展開新生活。只要到了都市，就能自己做生意，也能夠提高收入，但是在農村卻沒有這樣的機會。

消息人士透露，北韓的都市家庭普遍仰賴女性經商養家，男性則多數在國營機構工作，但收入極低，因此也導致不婚主義的年輕女性越來越多，很多女性寧可單身也不願結婚，寧願自己過日子，也不想養丈夫。

據了解，現在北韓年輕人之間甚至流行一句話：「結婚就像頭戴著南瓜進入豬圈」，強調婚姻是一段苦難生活的開始。也因此，少女寧願早婚也要逃離農村，反其道而行的舉動可以說是極為罕見。