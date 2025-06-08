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洛杉磯示威升級！　美防長：海軍陸戰隊「高度戒備」隨時出動

▲▼2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警跪頸殺害後，引發全美抗議浪潮，當時曾派國民警衛隊（國民兵）駐守洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警跪頸殺害後，引發全美抗議浪潮，當時曾派國民警衛隊（國民兵）駐守洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯近日因移民突襲行動引發大規模示威，情勢升高引起聯邦政府關注。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，駐加州的現役海軍陸戰隊已進入「高度戒備」狀態。美軍北方司令部也證實，正式接管在加州部署的國民警衛隊（National Guard）指揮權。

根據CNN報導，赫格塞斯在當地時間7日於社群平台X上宣布，駐紮在加州南部潘德頓營（Camp Pendleton）的現役海軍陸戰隊，因應洛杉磯移民抗議事件，已被下令進入「高度戒備」狀態，隨時可能出動支援。

▲▼2020年美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警跪頸殺害後，引發全美抗議浪潮，當時曾派國民警衛隊（國民兵）駐守洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍北方司令部正式接手指揮加州動員的2000名國民兵部隊，圖為2020年部署照。（圖／達志影像／美聯社）

赫格塞斯指出，聯邦政府已動員國民兵應對示威活動，若暴力情勢持續升溫，潘德頓營的海軍陸戰隊也可能被調派前往，「在總統川普（Donald Trump）領導下，針對聯邦執法人員與聯邦設施的暴力與破壞行為，絕對不容忍。這是基本常識（COMMON SENSE）。」

美軍北方司令部（USNORTHCOM）證實，已依川普命令，正式接手指揮加州動員的2000名國民兵部隊，並準備在必要時協調其他現役部隊進駐。

美軍北方司令部在聲明中表示，「國防部長指示美國北方司令部接管加州國民兵部隊的指揮權，任務是在大洛杉磯地區保護聯邦人員與設施，支援聯邦主責單位。」

▲▼美國洛杉磯近日因移民突襲行動引發大規模示威。（圖／路透）

▲▼美國洛杉磯近日因移民突襲行動引發大規模示威。（圖／路透）

▲▼美國洛杉磯近日因移民突襲行動引發大規模示威。（圖／路透）

CNN資深國安分析師凱耶姆（Juliette Kayyem）則批評此舉反應過當，通常動用國民兵處理抗議活動，會由各州州長與聯邦單位協調決定，赫格塞斯竟提到可能派遣現役部隊前往洛杉磯，「動用現役海軍陸戰隊？在這種情況下，根本前所未聞。」

凱耶姆直言，在這種情況動用現役海軍陸戰隊，根本不可思議，甚至連聯邦接管2000名國民兵的決定，以目前面對的威脅來看，也完全不合情理，「我們需要一個不會每次看到電視上有不喜歡的畫面，就馬上啟動國防一級戒備（DefCon 1）的政府。」

隨著示威擴大，日方也緊急發出旅外警示。日本駐洛杉磯總領事館指出，截至當地時間6日晚間8時30分，洛市政廳、小東京（Little Tokyo）與鄰近的移民拘留中心持續有抗議群眾聚集，部分區域甚至爆發衝突，已有民眾遭警方逮捕。

領事館透過電郵向在地日本國民提醒，避免靠近上述抗議熱區，「週末可能仍會有類似活動，出門前務必留意最新媒體訊息，避免身處不穩定環境。」

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