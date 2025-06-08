從貧困農村登上政壇之巔！李在明小學恩師受訪：他是乖巧純真的孩子

▲南韓總統李在明6日出席顯忠日活動。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

在6月3日實施的總統大選，再度代表共同民主黨參選的李在明終於當選，成為南韓第21屆總統。來自慶尚北道安東的李在明童年家境貧困。對此，李在明的恩師回憶，童年時期的李在明是個性非常開朗的孩子，儘管上下學路途遙遠，卻仍總是到圖書館借書，也因李在明從政的關係，使他決定改變政治光譜。

根據《韓聯社》，現年73歲的朴炳基（音譯）曾是李在明就讀小學時的恩師，自從李在明當選宣誓就職為南韓總統後，他本月5日在慶尚北道安東市法興洞一間咖啡廳裡接受採訪，回憶起半世紀以前李在明童年時殘存在他腦海裡的印象，「他是無比單純、且非常聰明的孩子！」

朴炳基、李在明的師生緣分始於1975年。當時李在明在慶尚北道安東市禮安面三溪國民學校（國小）就讀；而當年25歲的朴炳基則是於1972年被派往該校擔任教師，是從安東教育大學畢業後首度赴任的學校。

▲1978年的李在明。（圖／VCG）

朴炳基表示，「可能是畢業後首度赴任的學校，因此當年的事蹟宛如電影膠片般，仍鮮明地映在腦海裡！儘管李在明家境貧困，但他卻絲毫不畏縮，是個性非常開朗且純真的孩子。他總是做好份內的事、讀好該讀的書，儘管是調皮搗蛋鬼，但卻非常守本分。」

他回憶，當年班上共有37名學生，且全部都是男生，「李在明並不會特立獨行，深受同學朋友間信任、個性友善，且頭腦相當聰明！當時我總是告誡學生要勤奮、誠實、努力，且必須懷抱夢想。」

朴炳基透露，李在明過去在他的班上並不曾拿過第一名，「他住的地方，在颱風或大雨來襲時很容易氾濫成災。即便他想得第一名，但卻不得不翹課，導致無法跟上進度。不過，雖然上下課返家路途遙遠，他卻總是在學校圖書館借書。」

▲李在明（前排左一）童年時的全家福。（圖／VCG）

朴炳基表示，自從李在明從國小畢業後，當他再度見到李在明，已經是1980年代的事了，當時學生們回到安東舉辦同學會。

朴炳基也透露，其實原本他在政治光譜上，較為偏向保守派（即右派，現國民力量），然而當他得知李在明參選京畿道城南市長後，他才決定跟著改變政治光譜，轉為支持民主黨為首的進步派陣營，「其實，保守派與進步派也只有一張紙的差別，端看各位怎麼想罷了。」

▲1990年代擔任人權律師的李在明。（圖／VCG）

另外，朴炳基也在受訪時提到，當李在明獲共同民主黨提名而參選總統時，曾經回到安東舉辦造勢活動，無奈因慶尚北道屬於保守派（國民力量）傳統票倉，令他大為感慨、濕了眼眶，「李在明在安東土生土長，未來死了以後屍骨也要在安東，但他卻非常難過，不曉得為何安東的人這麼討厭他......」

朴炳基笑著反覆說道，「因為是李在明當選總統，因此我深信他能夠解決韓國各地區之間的矛盾與衝突。我國實在太過對立與分裂了。所以（李在明）才說，他發誓一定會團結國家、建設積極進取的國家。他一定要好好做、一定要好好做。」

據悉，過去李在明曾經針對母親等相關問題，和胞兄李在善、大嫂朴仁福（音譯）起爭執，而李在明與大嫂朴仁福講電話時，更多次以包含女性生殖器表現的髒話辱罵，更威脅「撕毀你娘家母親的XXX」，相關錄音檔多達34個、長達160分鐘，於2022年1月由國民力量所屬律師張永河公開。

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