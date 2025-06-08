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7月地震引發末日海嘯？日漫畫家「出版新作」　親自解釋預知夢境

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現年70歲的日本女性漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》中，精準預測2011年311大地震，然而2021年在該書的完全版，卻又暗示「真正的大災難」將於2025年7月來襲，在日本、台灣、香港引起廣大迴響和討論。如今，龍樹諒將於本月15日推出新作《天使的遺言》，向廣大讀者解釋夢境，並進行闢謠。

龍樹諒曾經是少女漫畫家，1994到1998年在《朝日新聞》旗下漫畫雜誌連載短篇《可怕的故事》、《恐怖體驗》，並於1999年集結成冊發行《我所看見的未來》，然而該書封面寫著「大災害將於2011年3月（發生）」，之後果然於2011年3月11日發生重創日本東北地區的大地震，因此被外界視為成功預言，而獲得媒體重視、引發話題。

不過，龍樹諒在書中所描繪的夢境，卻遭到有心人士冒充誤傳。日媒《文藝春秋》於2022年4月號刊登的專訪中提到，起初龍樹諒決定靜觀其變，然而各種謠言卻進一步甚囂塵上，冒充龍樹諒的有心人士扮演起預言家，聲稱她在夢境中精準預言阪神大地震、歌手尾崎豐的死訊、富士山8月大噴發等，令龍樹諒感到相當困擾。

為了防止假消息傳播，龍樹諒於2021年推出《我所看見的未來「完全版」》，針對後來夢到的預知夢進行追加解說，並在該書首次公開「夢日記」的內容，而書腰上更明確標示出「真正的大災難，將於2025年7月來襲」，漫畫插圖也畫出震央位在台灣東側、日本南側海域，紅字則標示日本列島南側的南海海槽，暗示強震將引發巨大海嘯。

日本近年來仍發生多起地震，包括2024年1月1日石川縣能登半島的強震，而氣象專家也數度警告，南海海槽大地震未來30年內有7到8成的機率發生，要求首都圈民眾平常應做好防災工作。隨著時間逼近，民眾對於龍樹諒的「預知夢」相當恐慌。

為了留下真正想傳達的訊息，龍樹諒決定出版新作品《天使的遺言》（天使の遺言，暫譯），將由出版社「文藝社」於6月15日正式發行，書中將採取自傳形式，描繪她精彩傳奇的一生，並忠實記載無法親眼所見的體驗談，期盼能夠親自向世人傳達真相。

▲▼龍樹諒新作《天使的遺言》將在第1部解釋夢境真相。（圖／翻攝自tower.jp）

▲龍樹諒新作《天使的遺言》將在第1部解釋夢境真相。（圖／翻攝自tower.jp）

《天使的遺言》將分為第1部、第2部，其中第2部將收錄龍樹諒的作品集，而第1部則分成4個章節，分別描述龍樹諒與她的家人、漫畫家和「夢日記」、著作《我所看見的未來》的真相。

另外，龍樹諒在接受《文藝春秋》專訪時，解釋2025年7月大災難之夢境由來。她表示，2021年7月繳交著作「完全版」之前，又再度做夢，宛如電影畫面般，出現黑色文字「真正的大災難，將於2025年7月來襲」，震央從海底隆起，當時她心想，之前在漫畫裡所描繪的夏天海嘯預知夢，其實並非指的是2011年311大地震，而是指2025年7月的大災難，其所引發的巨大海嘯將是311大地震的3倍。

龍樹諒表示，當她從夢境醒來後，立刻寫下夢境中殘留在腦海的對話和情景，當中「快逃」的聲音，其實可能源自於收看311大地震新聞報導時的記憶，也因此她無法明確指出該夢境究竟代表什麼，然而也因先前成功預測到311大地震的經驗，因此無法百分之百篤定夢裡的情境並不會發生。

針對上述言論，台灣事實查核中心今年6月引述地震科學專家說法，指出人類至今尚未徹底了解地震發生的機制，且無法以科學方法精準預測地震發生的時間，只能透過斷層調查推估地震發生機率，並以此提出預警，且謠言提到的日本3分之2土地沉沒、陸地相連等狀況不可能發生，而地球板塊運動速度非常緩慢，311大地震也僅讓陸地移動2到3公尺，海嘯更未導致日本沉沒。

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