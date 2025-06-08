阿伯捐款家鄉一出手就是「20公斤金塊」　市價超驚人

▲日本阿伯捐款給家鄉，一出手就是「20公斤金塊」，市價超驚人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

日本奈良縣櫻井市近日獲得一筆巨額捐款，一名70多歲老翁捐贈了市價3.3億日圓（大約新台幣6819萬元）、重達20公斤的金塊給市政府，希望能改市區的避難所環境，這次也是櫻井市有史以來所收到金額最大的個人捐款。

綜合日媒報導，奈良縣櫻井市政府6日表示，市長松井正剛今年2月收到這位老翁的信件，對方表示想捐贈20條金塊、每塊1公斤給市府作為改善災難避難所環境的資金。

老翁在信中提到，能登半島地震發生後，他從媒體上看見災民在避難所的生活相當困難，尤其是高齡及身障者生活相當不便，畫面深深觸動他的內心，讓他覺得自己應該為故鄉盡一份心力。

老翁還說，這些金塊是他多年來一點一點累積下來的，希望市府能將這筆錢用來改善、升級避難所環境，尤其是廁所之類的基本設施，以及其他防災設備。

櫻井市府收到信後，立刻派人聯繫老翁，確定對方有意捐贈後，雙方在今年3月17日完成捐贈手續，市府亦致贈感謝狀給老翁。

櫻井市府指出，這些金塊未來會先登記為市有財產，市府會向市議會提出變賣議案，待議會通過、將金塊公開出售後，獲得的現金將依捐贈者的期盼，用以避難所環境及防災設備的改善與升級。