中華醫大傑出校友高皓珉義賣捐款18.9萬元　助學弟妹圓夢不孤單

▲中華醫大傑出校友高皓珉（右一）返校捐贈紅棗脆片義賣所得18萬9540元，由校長孫逸民代表受贈，盼扶助弱勢家庭學生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

感念求學艱辛、回饋母校扶弱濟困，中華醫事科技大學食品營養科傑出校友、保康生醫股份有限公司董事長高皓珉，2日將義賣紅棗脆片養生禮盒所得18萬9540元全數捐出，由校長孫逸民代表受贈，用於幫助清寒及遭遇急難的在學學弟妹。

捐款儀式下午於第一會議室舉行，高皓珉由台南市校友會會長邱慈意率副會長陳智勝、潘顯堂、理監事幹部與市議員曾培雅一同陪同出席，孫逸民校長率一、二級主管代表學校致謝。校友會指出，此次善舉起於去年底會員大會，高皓珉將自家公司產品全數義賣，所得由校友會代轉母校作為獎助學金與急難救助金，展現「學長姐疼惜學弟妹」的濃濃情誼。

86年畢業的高皓珉回憶當年一邊打工一邊念書，深知清寒學子的艱難，如今創業有成，不僅捐款，更開放實習機會助學弟妹提早接軌職場。她感性表示：「我曾為夢想咬牙堅持，希望學弟妹在追夢路上能少些壓力、多些力量。」孫逸民校長也頒感謝狀給這位傑出校友，肯定其為國內唯一漢方茶製造業者，獲衛福部優良食品業者表揚，堪稱「華醫之光」。