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泰國「少女雙乳島」女神太靈！戀愛有求必應　超狂信眾獻胸罩還願

當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

▲當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

圖文／鏡週刊

泰國三百峰國家公園近日出現一場獨特的還願儀式，當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。

這座小島因外型酷似女性胸部而得名，距離本土僅約1公里，搭船約10分鐘可達。（@ChomSomchai X）

▲這座小島因外型酷似女性胸部而得名，距離本土僅約1公里，搭船約10分鐘可達。（@ChomSomchai X）

根據泰媒報導，這座小島因外型酷似女性胸部而得名，距離本土僅約1公里，搭船約10分鐘可達。每年吸引不少遊客前來祈求愛情順利，若心願成真，便會攜帶胸罩回島獻祭。

當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

▲▼當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

 當地信徒在「Koh Nom Sao（少女雙乳島）」向女神獻上胸罩，感謝她實現戀愛願望。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

三百峰社會責任委員會主席蘇瑪德（Sumate Charoensuk）向媒體表示，女神的靈驗在當地早已廣為流傳。信眾相信，女神不僅掌管姻緣，也能保佑平安、帶來祝福。

關於女神的起源，當地流傳一段淒美傳說：相傳一名美麗少女「Yomdoy」的婚事引發父母激烈爭執，父親最終憤而將她撕裂，將其身體丟入海中。她的兩側胸部後來化為今日的兩座「Koh Nom Sao」島嶼，分別位於巴蜀府與尖竹汶府。

約80年前，曾有漁民在島上避風時目擊一道神祕光芒升空，認為是島上女神顯靈，從此便立壇供奉。此後，該島逐漸成為具有神祕色彩的信仰聖地。

蘇瑪德補充，所有作為供品的胸罩將會整理後捐贈給有需要的社區與婦女團體。他也鼓勵海內外旅客造訪此地，不僅可體驗在地文化信仰，還能欣賞絕美自然景色與潛水勝地。

關於女神的起源，當地流傳一段淒美傳說。（翻攝自ผึ้งสัญจร）

▲關於女神的起源，當地流傳一段淒美傳說。（翻攝自ผึ้งสัญจร）


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