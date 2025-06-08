總座遭控霸凌還有黑歷史　台銀人壽回應了

▲臺銀人壽遭爆總經理涉霸凌、用人不公及偽造文書等問題。（翻攝Google maps）



圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指臺銀人壽總經理劉啟聖遭控霸凌下屬，不僅在會議中咆哮、驅趕女主管，還無端將她調職；另一名分公司主管也遭劉刁難加班、請假事由，要求「必須向總經理回報」。投訴人亦指控，劉的用人不公、偏頗，公司內部升遷竟變成以「內勤人員」優先；此外，劉過去在擔任業務經理時，還曾涉偽造文書，遭檢方緩起訴處分，令人質疑劉擔任總經理的正當性是否不足？

員工Ｃ先生指出，劉啟聖擔任總經理後，歷經2次年度升遷，卻完全沒有比照臺灣金控體系，將升遷名額依照「單位數、業務貢獻度」公平分配，幾乎都是拉拔自己派系。依照臺銀升遷慣例，都是業務推展體系優先，例如分行的徵授信同仁，因為假日時常需要出勤，通常升遷會比其他單位同仁快。

然而，臺銀人壽負責主導業務推展的分公司，近2年升遷名單，僅高雄分公司連2年有人升專員與領組。離譜的是，2人還不是負責業務推展，其他分公司完全被忽視，尤其是花蓮服務中心主任，他身兼主任還要幫忙兼任通路業務推展，公司同仁都認為前年就應該拔擢成為十等專員，沒想到去年底的升遷名單卻還是未見他的名字，高雄分公司卻連兩年有人升專員，令人不服！

Ｃ先生表示，除非是要培養成副理接班人，否則總經理如此安排，未免有失偏頗，由此可見，手握人事大權的劉，自創一套優先拔擢內勤人員的奇特結果，完全與臺銀升遷慣例不一致，讓許多負責業務推展同仁深感不平。

除了被指控用人升遷不公，劉啟聖還被質疑個人操守。C先生說，10多年，前劉擔任臺銀人壽業務部經理，針對銀行通路招攬的保單，未依規定循照會程序，通知客戶補簽名，竟在未經授權的情況下，私自幫客戶簽名，結果被人發現，檢舉告發。經台北地檢署以偽造文書偵查，劉與涉案的同仁也被全數調離現職，後來相關人等全數認罪，才獲檢方緩起訴處分。

針對員工指控，臺銀人壽表示，有關前業務部經理遭咆哮、驅趕等情事，公司並未接獲申訴，當事人已退休，對該事件並不清楚；北部主管申訴霸凌案，公司相當重視員工權益，在二度接獲當事人申訴後，均依法召集內部、外部專家進行調查，最終判定未構成霸凌，已將公文函覆當事人。

另人員升遷部分，由人事單位依規定辦理，且績效督導相關業務由總經理負責，其有權限針對同仁業務表現進行考核；對於總經理曾涉偽造文書案，台北地檢署亦予以緩起訴處分。

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