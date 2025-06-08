台銀人壽總經理　遭控霸凌下屬

▲臺銀人壽總經理劉啟聖（左）遭控咆哮、刁難下屬，遭申訴職場霸凌。（臺銀人壽提供）



圖文／鏡週刊

臺灣金控傳霸凌案！本刊接獲投訴，指該金控子公司臺銀人壽總經理劉啟聖，待人處事不公、遠近親疏明顯， 員工時常被酸言酸語嘲諷，甚至有業務部主管在公開會議場合，遭他咆哮、驅趕；另還有分公司主管因家中有要事及急病請假，竟遭他多次刁難，令員工們難以接受。親友看不下去，只能向公司申訴霸凌維權。

知情人士A先生向本刊指出，劉啟聖在2020年擔任副總經理時，於一次投保會議期間，因不滿一名業務部女主管的報告，竟當眾對她大聲訓斥，還喝令她立即離席，造成該名女主管難堪暴哭，現場同仁深感不平，私下對她予以安慰。直到2023年11月，劉晉升總經理後，立即將這名女主管調離業務部，導致她深受打擊，提前辦理退休。員工們議論紛紛，認為劉這麼做，是為了安插他的嫡系愛將接掌業務部主管一職。

不僅業務部女主管遭咆哮、調離職務，還有一名北部分公司的主管也遭到劉啟聖刁難。該名主管的親友B小姐向本刊表示，去年3月某天深夜，劉指示管理部和業務部2名經理，進行「奪命連環叩」，要求該主管於隔日返回公司面談。該主管當時身體不適，發現上級不斷找他，備感壓力，於隔日回覆2名經理，說明因分公司的職務代理人請假，他若返回總公司，分公司將無主管，但公司仍執意須依照總經理指示辦理。

▲下屬親友控訴，劉啟聖透過公司主管深夜要求將員工召回公司。（讀者提供）

結果，該名分公司主管奉命返回總公司後，總經理卻未與他面談，而是由副總經理及管理部經理出面，告訴他：「你未依規定時數申報加班」，還明確要求：「必須把加班時數讓給同仁申報。」但該主管說明，加班是因岳父往生請喪假需要，且申請時數在20小時規定範圍，仍未獲公司置理。

▲下屬親友控訴，劉啟聖透過公司主管深夜要求將員工召回公司。（讀者提供）

更扯的是，今年1月中旬，該主管突然腰痛難耐，嘴唇發白，心跳微弱，趕緊赴醫院急診，由妻子與副總經理報備請假。但4天後，副總經理來電，轉述總經理指示，包括請假是否須提出「診斷證明書」，要求該主管聯繫管理部經理詢問「請假注意事宜」。當時他尚未恢復，由妻子協助向公司溝通，但公司仍不顧他身體狀況，稱：「請假必須要回報給總經理」，他只好勉強依照辦理。

▲下屬親友指控，員工因急病就診，劉啟聖仍要求主管致電刁難。（讀者提供）

B小姐認為，員工加班、請假都經過副總經理及總經理核准，不解為何要被半夜奪命連環叩召回？總經理還要質疑就醫請假原因，甚至不管健康因素，都要配合回報，讓同仁倍感壓力。忍無可忍之下，只能透過向公司申訴遭總經理霸凌，以維護員工權益。

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