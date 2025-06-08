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知名咖啡廳爆「老闆偷拍13年」！全預約制網驚恐：邊拍邊對帳號

台北市某知名網紅咖啡廳爆出廁所偷拍事件，據了解老闆疑似偷排長達13年之久。（示意圖，取自pexels）

▲台北市某知名網紅咖啡廳爆出廁所偷拍事件，偷拍影片被存放在私人電腦中。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

近日在網路上爆出台北市某知名網紅咖啡廳廁所偷拍事件，只要搜尋「咖啡廳鬼故事」就會發現有許多人在此事。據了解，咖啡廳員工發現廁所有針孔偷拍報警，而員工被偷拍的檔案還依照名字被歸類存檔，目前警方已介入調查，老闆暫時獲得保釋，此消息曝光引起網友熱議。

一名網友在threads上爆料，北市一間知名咖啡廳的廁所有裝有針孔攝影機，會偽裝成刮鬍刀，或藏在喉糖盒並放在馬桶上方，員工發現此事後向警方報警，警方在本月5日將老闆帶回警局，目前老闆已暫時獲得保釋。

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驚傳老闆涉嫌偷拍長達13年之久，除了廁所偷拍畫面外，甚至連員工旅遊、出差等洗澡畫面也被偷拍，偷拍影片被存放在私人電腦中，有些更存放在門市共用的iPad中。

消息曝光後，引起許多人留言討論，還有人提到這間咖啡廳採預約制，「想起來真可怕，表示他可以一邊看著偷拍的影片，一邊對照你的帳號照片跟發文。」

而隨著爆料文在網路上持續發酵，引起咖啡界與民眾的高度重視，​網友更查出，該名老闆共擁有兩間咖啡店，不排除另一家也有偷拍風險。

目前點進這間咖啡廳的預約網站後，會發現已暫停預約，公告為因老闆個人因素，即日起無限期停業，「已預約客人已全數退款完成，到帳時間以各家銀行作業時間為主，很遺憾離別來得這麼突然，珍重不再會」。

目前這間咖啡廳已暫停預約，並公告即日起無限期停業。（翻攝自網路）

▲目前這間咖啡廳已暫停預約，並公告即日起無限期停業。（翻攝自網路）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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