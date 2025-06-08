頂級套房「每晚300萬日幣」鎖定富豪　京都帝國飯店明年春季開業

▲帝國飯店京都的最高等級套房，據傳露台可眺望祇園茶屋街及東山景致，示意圖。（翻攝帝国ホテル 京都）

圖文／鏡週刊

日本知名老字號飯店品牌「帝國飯店」4日宣布，預定於2026年春季開幕的「帝國飯店京都」，其最高等級套房「帝國套房（Imperial Suite）」每晚定價約300萬日圓（約新台幣62萬元），並預計自今年秋季起開放預約。

▲2026年春季開幕的「帝國飯店京都」，展現濃厚的京都歷史風情。（翻攝帝国ホテル 京都）

綜合日媒報導，新飯店選址於京都市東山區、祇園中心地帶，活化利用國家登錄有形文化財「彌榮會館」的一部分，展現濃厚的京都歷史風情。飯店總計55間客房，首次設置和風榻榻米客房，呈現獨特的日式住宿體驗。

飯店依照建築結構與景觀特性分為三大區域。「保存區域」位於本棟西南側，保留彌榮會館的傳統意匠，部分客房設有陽台，可眺望祇園甲部歌舞練場與花見小路；「改建區域」在本棟東北側，保有原建築輪廓，結合現代日式設計，營造出優雅摩登的空間；「北棟增建區域」則為全新建築，與祇園街景協調一致，首次導入榻榻米客房，展現全新日式風格。

▲2026年春季開幕的「帝國飯店京都」，展現濃厚的京都歷史風情。（翻攝帝国ホテル 京都）

最頂級的「帝國套房」位於改建區域，總面積193平方公尺，包含65平方公尺露台及象徵建築特色的鐘樓空間，預定價格為每晚300萬日圓。設計由新素材研究所的榊田倫之負責，他以祇園近景與東山遠景為靈感，採用大量櫸木與柿染，並融入與貴賓室相關的歷史故事與藝術元素，呈現結合傳統與現代、歷史與感性的空間美學，打造可隨時間沉澱、愈發迷人的京都新地標。

▲其他房型內裝陸續公開。（翻攝帝国ホテル 京都）

這是帝國飯店繼東京、大阪與上高地之後，時隔30年開設的第4家飯店，總投資金額達124億日圓。帝國飯店社長風間淳強調：「我們希望打造一間能讓賓客親身體驗日本價值觀的飯店，與外資品牌劃出明顯區隔。」

此外，飯店預估有6成住客將為訪日外國旅客，期望藉由結合文化資產與高品質服務，成為京都新一代頂級住宿地標。

▲其他房型內裝陸續公開。（翻攝帝国ホテル 京都）

▲其他房型內裝陸續公開。（翻攝帝国ホテル 京都）



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