彰化校長大換血30校異動！驚傳涉性侵案校長擬回鍋　教育處說話了

▲外傳涉性侵疑雲校長將回鍋，教育處說話了。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣教育界即將迎來新學年大地震！今年8月起全縣將有超過30所國中小校長異動，包括13位校長申請退休及17位校長任期屆滿輪調。其中員林市大同、員林、明倫3所國中校長同時退休，創下罕見紀錄。但最引發爭議的是，外傳去年涉性侵疑雲的某國小校長可能回任的消息，讓地方教育界炸鍋。

這起爭議源於去年某國小校長遭網紅米小姐（化名）指控性侵，全案仍在偵辦中。事件爆發後，該校長更多爭議行為陸續被揭露。縣議員藍駿宇踢爆，該校長在颱風假後上班日，不僅與網紅共進午餐，還前往汽車旅館「開箱」，事後才補請假。經教育處調查，確認其違反差勤規定，最終以曠職論處並移送考績會審議。

隨著校長遴選名單公布，家長們發現該爭議學校並未列在開缺名單中，目前僅由教務主任代理校長職務。多位家長憤怒表示：「一個涉嫌性侵又曠職約會的校長，憑什麼回來領導學校？」質疑此舉將嚴重影響校園安全與教育品質。

彰化縣教育處長蔡金田緊急出面滅火，強調該校長自案發後即被調離現職，全案仍在司法程序中。教育處將嚴格遵守「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，靜待司法調查出爐，再做研議，「現階段由教務主任代理。」