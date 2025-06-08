母馬體內找到男人DNA　他繩子綑綁「人獸性侵」結局竟免坐牢

▲英男夜闖馬廄性侵母馬，法院最後竟判他免坐牢。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名43歲男子奧吉爾去年1月潛入當地一間馬廄性侵一匹母馬，直到10分鐘後才裸著下體匆忙離開，飼主查看監視器發現他的詭異行為後立刻報警，獸醫後來在母馬體內驗出他的DNA，他也在法庭上坦承性侵，然而法官審理後卻判處他不必坐牢，只需要賠錢跟進行社區服務。

根據Daily Mail報導，事件發生在英國威爾特郡特羅布里奇，奧吉爾2024年1月24日晚間6點多潛入當地一間馬廄，直到10分鐘後才裸著下體匆忙走出馬廄離開。飼主伍利（Christine Woolley）發現馬廄監視器發出警報後，立刻調閱影片檢查，發現奧吉爾的詭異行為後立刻報警。

伍利後續找來獸醫替馬廄的馬匹檢查，發現其中一匹母馬體內驗出奧吉爾的DNA，證實了奧吉爾確實有性侵動物的嫌疑，警方立刻前往將奧吉爾逮捕，並在對方住處查扣一頂棒球帽和一條狗繩，這條狗繩也被檢方質疑是奧吉爾用來綑綁、控制馬匹的作案工具。

伍利出庭時表示，這次事件讓她感到憤怒、沮喪及疲憊，「自從事件發生的那一天起，我幾乎難以入睡，每天都熬到凌晨3點多才能睡著，我一直覺得非常憤怒和沮喪，這些馬是我生活中非常重要的一部份，這次事件徹底摧毀了我對社會的信任」，她最後也要求法官嚴懲奧吉爾。

奧吉爾出庭時坦承犯行。奧吉爾的辯護律師則說，他沒有想要合理化奧吉爾的行為，但奧吉爾當時正在經歷一段極度孤獨的時期，犯案後也相當後悔，並想向伍利女士道歉。

當地法官審理後，判處奧吉爾必須進行為期18個月的社區服務，並賠償伍利299.5英鎊（約新台幣1萬2千多元），同時也被禁止聯繫伍利或接近馬廄附近的區域。