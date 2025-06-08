以色列尋獲「泰國人質」遺體！　估遭綁初期就已喪命

▲以色列軍方尋獲泰國籍人質平塔的遺體。（圖／取自@IsraelMFA）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）與國家安全局（Shin Bet）7日共同宣布，在加薩南部執行的軍事行動中，尋獲被擄走的泰國人質遺體，推測在被綁初期就已經喪命。

根據CNN報導，35歲的泰國籍人質塔蓬・平塔（Nattapong Pinta）原本在以色列南部集體農場「尼爾奧茲」（Nir Oz）從事農業工作，初步研判他在被關押的前幾個月內就已遭殺害。

報導指出，平塔是眾多遠赴以色列打工養家的亞洲外籍勞工之一，事件發生當天遭武裝團體聖戰者旅（Mujahideen Brigades）擄走。

Nattapong Pinta was a 35-year-old Thai citizen, husband, and father. He came to Israel to work in agriculture and support his family back home. On October 7, he was kidnapped alive by terrorists from Kibbutz Nir Oz.



This week, in a complex joint operation by the @IDF and Israeli… pic.twitter.com/UBkYbMN1ZU — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 7, 2025

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）透過社群平台發文哀悼，表示全國與泰國人民一同悲傷；國防部長卡茲（Israel Katz）也強調，「我們不會停下腳步，直到所有人質都能返家，不論生死。」

泰國外交部同日證實死訊，發言人巴蘭庫拉（Nikorndej Balankura）指出，駐以大使館接獲以方通知，確認平塔為最後一位確認罹難的泰籍人質，外交部對此深感哀痛。

本週稍早，以方才從加薩南部尋回2名具以美雙重國籍的人質遺體，分別是70歲的茱蒂（Judi Weinstein Haggai）和她的72歲丈夫加迪（Gadi Haggai），他們同樣在尼爾奧茲被擄，生前育有4子7孫。

目前仍有約55名人質被關押在加薩，其中包含一名自2014年遭擄者；以色列方面預估，其中約有20人仍可能存活。