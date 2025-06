以色列尋獲「泰國人質」遺體！　估遭綁初期就已喪命

▲以色列軍方尋獲泰國籍人質平塔的遺體。(圖/取自@IsraelMFA)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍(IDF)與國家安全局(Shin Bet)7日共同宣布,在加薩南部執行的軍事行動中,尋獲被擄走的泰國人質遺體,推測在被綁初期就已經喪命。

根據CNN報導,35歲的泰國籍人質塔蓬・平塔(Nattapong Pinta)原本在以色列南部集體農場「尼爾奧茲」(Nir Oz)從事農業工作,初步研判他在被關押的前幾個月內就已遭殺害。

報導指出,平塔是眾多遠赴以色列打工養家的亞洲外籍勞工之一,事件發生當天遭武裝團體聖戰者旅(Mujahideen Brigades)擄走。

Nattapong Pinta was a 35-year-old Thai citizen, husband, and father. He came to Israel to work in agriculture and support his family back home. On October 7, he was kidnapped alive by terrorists from Kibbutz Nir Oz.



This week, in a complex joint operation by the @IDF and Israeli… pic.twitter.com/UBkYbMN1ZU