當選後首次出訪海外　南韓總統李在明受邀出席G7峰會

▲南韓總統李在明6日晚間在首爾市龍山區漢南洞官邸，和川普進行通話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明才剛宣誓就職，然而在上任不到2周的時間內，便將首度前往加拿大出席七大工業國組織（G7）峰會，預估將和美國總統川普、日本首相石破茂等會晤。今年加拿大輪值G7峰會主席國，特別邀請南韓領導人出席。對此，稍早南韓總統辦公室透露，李在明已經答應邀請。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（7）日在例行簡報會議上透露，李在明將決定出席本月15到17日在加拿大艾伯塔舉辦的G7峰會，為李在明宣誓就職總統以來的首次海外出訪行程，響應李在明在政策中強調的「以國家利益為中心的實用外交」。

南韓總統辦公室關係人士不願透露太多細節，僅表示是受到今年G7峰會主席國加拿大的邀請，「因為是在外交方面上的談論，因此不便對外公開（細節）。我們回應邀請，並決定今天公開受邀出訪的消息。」

據悉，G7由美國、英國、德國、法國、義大利、日本、加拿大等7國組成。從最近受邀出訪的案例來看，南韓時任總統尹錫悅曾於2023年受日本邀請出席G7，而文在寅也曾於2021年受到輪值主席國英國的邀請而出席。

報導指出，隨著李在明受到加拿大邀請決定出席G7峰會，此次和美國、日本在韓半島（朝鮮半島）相關議題的溝通上受到外界關注，尤其李在明、川普昨（6）日晚間在20分鐘的通話中更是一致達成共識，盼能夠早日透過多邊會議或互訪會晤。

南韓總統辦公室關係人士透露，6日晚間李在明、川普進行20分鐘的通話，成為構築信任關係和友誼的基石，通話過程氣氛和諧，而政府正在研擬是否派遣特使團訪美協商韓美峰會事宜。

至於是否將和中國國家主席習近平、石破茂通話？該名人士表示，目前仍在協商中。