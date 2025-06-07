　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

當選後首次出訪海外　南韓總統李在明受邀出席G7峰會

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統李在明6日晚間在首爾市龍山區漢南洞官邸，和川普進行通話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明才剛宣誓就職，然而在上任不到2周的時間內，便將首度前往加拿大出席七大工業國組織（G7）峰會，預估將和美國總統川普、日本首相石破茂等會晤。今年加拿大輪值G7峰會主席國，特別邀請南韓領導人出席。對此，稍早南韓總統辦公室透露，李在明已經答應邀請。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人姜由楨今（7）日在例行簡報會議上透露，李在明將決定出席本月15到17日在加拿大艾伯塔舉辦的G7峰會，為李在明宣誓就職總統以來的首次海外出訪行程，響應李在明在政策中強調的「以國家利益為中心的實用外交」。

南韓總統辦公室關係人士不願透露太多細節，僅表示是受到今年G7峰會主席國加拿大的邀請，「因為是在外交方面上的談論，因此不便對外公開（細節）。我們回應邀請，並決定今天公開受邀出訪的消息。」

據悉，G7由美國、英國、德國、法國、義大利、日本、加拿大等7國組成。從最近受邀出訪的案例來看，南韓時任總統尹錫悅曾於2023年受日本邀請出席G7，而文在寅也曾於2021年受到輪值主席國英國的邀請而出席。

報導指出，隨著李在明受到加拿大邀請決定出席G7峰會，此次和美國、日本在韓半島（朝鮮半島）相關議題的溝通上受到外界關注，尤其李在明、川普昨（6）日晚間在20分鐘的通話中更是一致達成共識，盼能夠早日透過多邊會議或互訪會晤。

南韓總統辦公室關係人士透露，6日晚間李在明、川普進行20分鐘的通話，成為構築信任關係和友誼的基石，通話過程氣氛和諧，而政府正在研擬是否派遣特使團訪美協商韓美峰會事宜。

至於是否將和中國國家主席習近平、石破茂通話？該名人士表示，目前仍在協商中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／松山嚴重車禍！　2人命危
決裂馬斯克！　「砸240萬買特斯拉」川普爆後悔想賣了
7-11寄杯買10送10、全家霜淇淋買1送1！超商「周末優惠
快訊／台電外包工鑽破電線遭電擊　頭髮捲曲、四肢灼傷急送醫
包租婆騎車「紅毯滑倒」骨折　怒告求償200萬：不能工作　
國定假日變多「上課少5天」　台大3校擬補課...教師反彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

當選後首次出訪海外　南韓總統李在明受邀出席G7峰會

共和黨新王者？馬斯克高人氣民調逾7成挺爆　川普小心了

決裂馬斯克！　「砸240萬買特斯拉」川普爆後悔想賣了

台灣菜登日本學餐！小學生開吃「滷肉飯、蘿蔔湯」　台網友笑到崩潰

京都爆持刀傷人　陸客跟團遇襲傷口15公分

墨西哥又1市長遭暗殺！「車門全血」恐怖畫面曝　生前爆勾結毒梟

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明通話「氣氛和諧」　邀打高爾夫球

日本東京迪士尼門票有望調降　原因曝光

快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

當選後首次出訪海外　南韓總統李在明受邀出席G7峰會

共和黨新王者？馬斯克高人氣民調逾7成挺爆　川普小心了

決裂馬斯克！　「砸240萬買特斯拉」川普爆後悔想賣了

台灣菜登日本學餐！小學生開吃「滷肉飯、蘿蔔湯」　台網友笑到崩潰

京都爆持刀傷人　陸客跟團遇襲傷口15公分

墨西哥又1市長遭暗殺！「車門全血」恐怖畫面曝　生前爆勾結毒梟

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明通話「氣氛和諧」　邀打高爾夫球

日本東京迪士尼門票有望調降　原因曝光

快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬人創高　下周二最後買進日

4成癌症是可預防的！「5個日常好習慣」讓癌症不要找上門

黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

快訊／北市撫遠街車禍！自小客遭遊覽車撞翻　2人無呼吸心跳

歐陽娜娜罕見脫了！解放「超小件泳衣」背後只有一條線 身材全看光

林多代打建功！大都會達成國聯最快40勝　千賀滉大空降防禦率王

重返國民主場受球迷歡迎！　遊騎兵柯賓完投8局「問天」吞敗

開去機場「他必問1句話」乘客秒衝回家　真實慘況曝：老婆罵整路

溜馬「隱形大鎖」是他　內姆哈德成季後賽頂級後衛剋星

無痛豐唇！3款「果凍光唇彩」讓你實現嘟翹雙唇

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

國際熱門新聞

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

川馬翻臉　俄官員：必要時將提供馬斯克庇護

巴西17歲男模興奮跳海　從人生「畢業」

17歲帥模特拍畢業照！溺斃被海浪拍上岸

女部屬返家撞見上司「著內褲躺床」　他竟辯：我喜歡她

行李等好久　專家親授5招省時間

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

川普稱馬斯克「可憐」：這陣子不跟他講話

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

即／路透：北韓網路「突然中斷」！無法連線

美中6月9日談判　美股收紅443點、標普破6000點大關

墨西哥又1市長遭暗殺　「車門全血」畫面曝

韓總統府：李在明、川普通話　迅速通過關稅協議

更多熱門

相關新聞

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

台灣料理登日本學餐　網友崩潰：滷肉飯在哪

台日觀光高峰論壇第16屆今年5月底在日本鳥取縣舉辦，台灣虎航首開台北桃園直飛鳥取縣米子市的航線。為此，米子市特地在36所公立中小學內端出具有「台灣特色」的家常菜，包括滷肉飯、蘿蔔湯。

京都街頭濺血　陸客遭人持刀攻擊

京都街頭濺血　陸客遭人持刀攻擊

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明邀打高爾夫

歡談遭逢暗殺經驗！川普、李在明邀打高爾夫

東京迪士尼樂園　可能下調門票價格

東京迪士尼樂園　可能下調門票價格

即／路透：北韓網路「突然中斷」！無法連線

即／路透：北韓網路「突然中斷」！無法連線

關鍵字：

日韓要聞南韓李在明G7

讀者迴響

熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

花蓮女屍遭浪拍打上岸！死者身分曝光

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

更多

最夯影音

更多

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面