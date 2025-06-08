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加州掃蕩非法移民爆衝突！流血畫面曝光　白宮痛斥：叛亂行為

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦移民執法行動在洛杉磯引爆激烈抗議潮，數百名示威民眾連續兩天走上街頭抗議，更與佩戴防毒面具的國土安全部人員爆發衝突，場面一度混亂不堪。川普政府則嚴正回應，形容這些抗議為「暴力叛亂」，並預告將派遣國民兵進駐洛杉磯維安。

▲▼加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》報導，洛杉磯東南方的帕拉蒙市（Paramount），數十名穿著綠色制服的聯邦探員列隊戒備，街頭散落著翻倒的購物車與燃燒殘留物，催淚瓦斯煙霧瀰漫。部分示威者高舉墨西哥國旗、戴著口罩高喊口號，還有人用手機直播現場情況。

44歲的抗議者高切茲（Ron Gochez）受訪時怒吼表示，「他們現在知道了，只要來我們社區綁架我們的工人，我們就會組織強烈反抗，他們不可能無聲無息地得逞！」

▲▼加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼街頭散落著翻倒的購物車與燃燒殘留物，催淚瓦斯煙霧瀰漫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X上警告抗議群眾，「你們無法阻止我們，也不會讓我們慢下腳步。」川普政府移民政策顧問霍曼（Tom Homan）則證實，國民兵將於當地時間7日晚間進駐洛杉磯。

白宮副幕僚長、強硬派移民顧問米勒（Stephen Miller）連兩天在X發文，痛批示威為違反美國法律與主權的叛亂行為，並升級措辭稱6日的示威是「暴力叛亂」。

引發眾怒的導火線，是聯邦移民與海關執法局（ICE）6日晚間在洛杉磯各地發動突襲搜捕行動，至少拘捕44人。根據國土安全調查處（Homeland Security Investigations）和美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）的說法，由於法官發現可能有僱主偽造文件聘請黑工，聯邦探員因此對3個地點執行了搜查令。

此舉點燃當地民眾怒火，大批民眾包圍聯邦執法人員設施，根據國土安全部說法，約有1000人參與，現場出現毀損財物、割破輪胎、塗鴉等情況。

▲▼加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼根據國土安全部說法，約有1000人參與示威抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加州掃蕩非法移民爆衝突。（圖／達志影像／美聯社）

移民權益團體CHIRLA執行長莎拉斯（Angelica Salas）表示，律師目前無法與被捕者會面，「這種情況令人極度憂心」，她也指出ICE疑似以帕拉蒙市零售商場家得寶（Home Depot）的停車場作為行動據點。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）則嚴正譴責ICE的突襲行動，「這些作法在社區內製造恐慌，破壞城市安全原則，我們不會坐視不管。」

據報導，6日晚間的搜捕行動鎖定街頭工人集中的家得寶商場周邊，也波及一家成衣廠與倉庫。有目擊者拍到未標示的軍用車與載有特勤人員的廂型車穿梭市區，引發民眾高度恐慌。

雖然洛杉磯警局（LAPD）並未參與ICE行動，但在民眾聚集抗議後出動維持秩序。有抗議者在聯邦法院牆上噴漆、包圍羈押中心，要求釋放被拘留者。

國土安全部則在聲明中反擊民主黨籍地方官員，點名批評市長貝斯助長仇視ICE言論，「這些庇護政策政治人物的煽動言論早已越界，對執法人員的暴力必須立刻停止。」

目前，ICE與國土安全部尚未對7日是否持續執行搜捕行動做出回應。

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