急轉彎！美國務院下令　恢復處理哈佛國際生簽證

▲美國國務院對領事館發出通知，指示恢復哈佛國際學生簽證受理。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院6日晚間通知全球各地的領事館，恢復受理計畫前往美國就讀哈佛大學學生的簽證申請，撤銷5日所發出拒絕此類申請的指示。

華盛頓郵報報導，總統川普4日簽署公告，禁止任何哈佛大學國際新生持F簽證（學術類）、M簽證（職業類）、J簽證（交流訪問類）進入美國，同日哈佛大學採取法律行動，法院5日晚間頒布臨時禁制令阻止川普這份公告生效。但在法院做出決定之前，國務院早已發出指示要求拒絕哈佛學生相關簽證。

國務院5日的這份指示要求保留受影響人士的簽證預約，並評估申請人是否具備其他入境美國的資格，同時提及「計劃在哈佛大學就讀或參加哈佛大學交流訪問項目」的人應予以拒絕。

不過到了6日晚間7時55分，國務院發出新指示，告知「領事部門必須恢復受理哈佛大學學生及交流訪問者的簽證申請」，大使館及領事館應該持續對申請前往哈佛的人進行額外審查，包括社交媒體帳號。

美國國務院6日針對指示拒發簽證備忘錄以及是否有計劃因應法院命令撤銷該指示，拒絕發表評論。

儘管相關禁令取消，但專家指出，美國國務院在簽證發放方面仍握有巨大權力，領事官員可基於任何理由拒發簽證，無須給出說明，且簽證也可能被置於「行政審查」的狀態，在這段期間申請人無從得知相關申請進度。部分人士認為，即便哈佛大學在法院打了勝仗，但相關簽證拒簽率仍會大幅上升。