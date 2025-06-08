全球粉絲破億！　網紅「面癱哥」在美逾期居留被捕

▲網紅面癱哥在美國因簽證過期逾期居留遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利網路紅人拉梅（Khaby Lame）在TikTok擁有超過1.62億名粉絲，以拍攝各種搞笑影片竄紅，人稱「面癱哥」。只不過依據美國移民暨海關執法局的聲明，拉梅6日因簽證過期逾期居留遭逮捕，已獲准自願離境。

法新社報導，美國移民暨海關執法局6日在內華達州拉斯維加斯哈利瑞德國際機場逮捕25歲義大利公民拉梅（Seringe Khabane Lame），理由是他違反移民法。聲明提到，拉梅4月30日入境美國之後，逾期居留，在6月6日遭逮捕，並於同日獲釋。

截至7日下午，拉梅尚未公開回應此事，但他目前已經離開美國。美國總統川普今年1月上任之後兌現競選承諾，加強對移民的管控，並展開大規模驅逐行動，但部分行動在美國法庭遭到挑戰。

拉梅是聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使，在TikTok擁有超過1.62億名粉絲，位居全球第一，憑藉「無言嘲諷」的短影片竄紅，用簡單表情和手勢模仿並吐槽過於複雜的教學與小技巧，藉此成為TikTok上最具影響力的人物之一。

依據Forbes，他在2022年6月至2023年9月這段期間透過與各大企業合作，賺進1650萬美元，在TikTok上或是Instagram發布一則業配貼文費用高達75萬美元（約新台幣2247萬元）。