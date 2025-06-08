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微軟、蘋果都輸了！　美國「最賺CEO」年收達台幣30億元

▲▼ Tim Cook。（圖／範攝自Tim Cook臉書）

▲蘋果執行長庫克年收22億僅排第5名。（圖／取自Tim Cook臉書）

記者張方瑀／綜合報導

美國財經媒體Visual Capitalist公布2024年收入最高的美國企業執行長（CEO）排行榜，光學材料公司Coherent Corp.的行政總裁安德森（James Anderson ）以驚人的1.01億美元（約新台幣30億元）年薪奪冠，超越蘋果與微軟的執行長，成為今年最吸金的CEO。

Visual Capitalist報告指出，美國大型企業高層的薪酬創下歷史新高，中位數達1680萬美元（約台幣5億元），多數收入與公司股價表現高度連結。

1.安德森（James Anderson）－Coherent公司（Coherent Corp.）

▲▼Coherent Corp.執行長安德森（James Anderson）。（圖／取自Coherent Corp）

▲Coherent Corp.執行長安德森。（圖／取自Coherent Corp）

安德森於2024年6月接任光學材料公司Coherent的執行長，隨即成為美國2024財政年度薪資最高的CEO，年收入高達1.01億美元（約新台幣30億元）。他過去曾擔任邏輯晶片公司Lattice Semiconductor的執行長。

外界估計，他整體薪酬中有99%來自公司股票，而這些股票在他上任消息公布後，價值隨之大漲。

2.尼柯爾（Brian Niccol）－星巴克（Starbucks）

▲▼ 星巴克新任執行長尼可（Chair Brian Niccol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲星巴克執行長尼柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

尼柯爾於2024年9月接任星巴克執行長兼董事長一職，他先前曾擔任墨西哥料理連鎖Chipotle的領導人。他上任短短四個月內，便獲得約9600萬美元（約新台幣28億元）的酬勞，主要來自股票獎勵。

星巴克延攬尼柯爾加入，目的是希望他能帶領品牌重振旗鼓，因公司面臨銷售下滑與競爭加劇等壓力。

3.卡爾普（H. Lawrence Culp Jr.）－通用電氣（General Electric）

▲▼通用電氣（General Electric）執行長卡爾普（H. Lawrence Culp r.）。（圖／取自General Electric）

▲通用電氣執行長卡爾普。（圖／取自General Electric）

卡爾普於2018年成為通用電氣創立126年來首位外部出身的執行長，去年收入達8700萬美元（約新台幣26億元）。

與其他企業的CEO一樣，卡爾普的薪酬與公司股價表現相關；根據統計，截至2025年6月3日，通用電氣過去五年股價總計上漲533%。

4.納德拉（Satya Nadella）－微軟（Microsoft）

▲▼納德拉,Satya Nadella,微軟。（圖／路透社）

▲微軟執行長納德拉。（圖／路透社）

擔任微軟執行長逾十年的納德拉以7900萬美元（約台幣23億元）名列第四。

在納德拉的領導下，微軟完成多筆重磅併購案，包括2016年收購LinkedIn、2018年收購程式碼平台GitHub，以及2023年併購遊戲公司Activision Blizzard。

5.庫克（Tim Cook）－蘋果（Apple）

根據納斯達克（Nasdaq）資料，庫克2024年的薪酬比前一年增加18%，目前約為7500萬美元（約新台幣22億元）

他的薪資內容包含300萬美元的基本薪資、5800萬美元的股票獎勵、1200萬美元的非股權激勵獎金，另外還有約150萬美元的其他福利。

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