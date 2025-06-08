差43歲！25歲男歌手娶68歲美國女　見面3天就求婚

▲68歲女子跟25歲小鮮肉結婚。（圖／翻攝Instagram／@ab_ablack2）

圖文／CTWANT

近日25歲的奈及利亞歌手Ablack分享，去年10月底他跟一名68歲的美國阿姨Kay結婚，儘管他被人批是看上她的錢和綠卡，但Kay說，「從未感受過這樣的愛」。

綜合外媒報導，68歲的Kay指出，她跟小自己43歲的Ablac說，「我願意」。而2人第一次在臉書上互動，誰也想不到一個簡單的按讚，竟會發展成一段婚姻。據了解，Ablack和Kay 見面3天後就求婚，而Ablack成為她的第4任老公。

2人坦言，走在街上經常會被人盯著看，甚至有人說Kay是 Ablack 的「阿嬤」。儘管Ablack被批是圖錢和綠卡，但Kay指出，「從未感受過這樣的愛」，和Ablack在一起時，她不會覺得自己老，自己就像年輕人。

據了解，Ablack住奈及利亞，Kay住在美國，兩人需克服地理距離來維持這段感情。Ablack認為，2人是命中注定的一對，「有位先知告訴我，我會娶一位白人女性，結果她就出現了。」

Ablack指出，2人不管到哪都有人想合照，不知道是不是在TikTok 上看到他們，對於有人說他娶長輩或是為了美國綠卡，這些話他聽多了，他不在乎，因為他認真生活，2人在一起很開心，他愛這個女人。她就是自己所需要的一切。

Kay說，2人個性互補，加起來就是一個完整的力量，他是命中註定的那個人，是守護天使也是保護者。

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