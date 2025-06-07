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IG爆「大規模停權潮」受害者狂+1！苦主崩潰：文章、影片都沒了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲近期有很多人的IG出狀況。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會用IG分享生活，甚至經營自媒體，然而，近期卻傳出大規模的「IG停用潮」，許多網友自認沒有做什麼，卻忽然無法使用帳號，「現在進入IG改密碼輪迴，電腦也試過了，都好不了」、「怎麼大家一起被盜，太可怕了」。

近日有網友在Dcard上發文表示，她用了十年的帳號忽然被停權，明明申訴了、認證了，卻還是被鎖住，陷入「無限循環」，無奈珍貴回憶還救不回來；也有網友表示，她的IG跳出「有人嘗試登入」，結果重新設定密碼後，頁面便一片空白。

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另也有網友在Threads上透露，她遇到的狀況是，才點開IG，就跳出「停用」的通知，即便已經實名認證、申訴，卻無下文。她也說，她和很多朋友都是因為「誠信問題」被停用，且都是差不多的時間被停權，不知道到底哪裡有問題。

許多網友也紛紛直呼，「不只IG，應該說整個Meta都在停權潮當中。臉書和脆也有大量停權受害者出沒」、「記得上次也有一波，上次躲過了，結果這次沒躲掉」、「我的也被停了，而且審核寫失敗，我的帳號一堆文章跟影片就這樣沒了」、「社群最近就好幾百人被誤鎖，很多人吃不下飯、睡不著覺」、「受害者+1，從6/1到現在每天都焦慮」。

▲▼ 網友開社群討論。（圖／翻攝自LINE）

▲網友開社群討論，成員超過2000人。（圖／翻攝自LINE）

網友分享的狀況很多，有些人明明已經有「藍勾勾」，或者已經有開雙重認證，卻還是出問題。對於這波狀況，原因還不清楚，官方也尚未說明。

另也有網友分享自己救回IG的方法，她建議苦主們可以透過Google的「無痕模式」登入IG，若有收到信件，則可點選「保護你的帳號」，接著再驗證信箱或手機；輸入驗證碼後，會跳出「是，這是我」及「否，請保護我的帳號」。最後，只要點選後者就能改密碼、重新登入，但也有網友是點按前者，也能成功恢復帳號。只不過，該方法卻也不是每個人都有試成功，還是有人持續陷入循環。

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