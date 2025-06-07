誤用好友充電線「被要求出錢」他錯愕！網聽懂暗示：擺錯重點了

▲原PO用到朋友的充電線。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果自己新買的充電線被人使用了，會怎麼做？近日有網友發文表示，朋友先前買了一條新的手機充電線，並插在兩人桌子中間的延長線上，由於他一時沒看清，便拿來用，怎料對方事後卻要他付一半的錢，這是合理的嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「朋友發現我用她的充電線後」為標題發文，提到他和朋友一起租了一間辦公室，日前對方買了一條200多元的手機充電線，並插在兩人桌子中間的延長線上。原PO說，由於兩人關係很好，加上他也一時沒注意那條線是誰的，所以就用到了朋友的充電線。

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原PO說，朋友後來撞見他在使用那條線，便傳訊息和他確認。緊接著，好友又說那條線是剛買的而已，如果之後都要共用的話，不知道原PO是否能給一半的錢？而收到好友訊息的原PO就感到納悶，這樣是合理的嗎？

貼文曝光後，不少網友都直呼，「新買的東西被別人沒問就用誰都會不爽吧，你要先問他」、「可是如果別人沒經過我同意用我的線我也會不爽欸，不是不給用，是至少要說一聲」、「你用了他的線有問他先可不可以嗎」。也有網友認為，「有沒有可能是你自以為跟他很熟？我覺得他已經很委婉暗示你，他不喜歡別人使用他的東西了，而你卻擺錯重點覺得他愛計較」、「會不會他其實根本不想借，是想委婉的提醒你」。

還有網友回應，「就說不小心用錯了，之後會注意就好了吧」、「你說沒注意哪條線是他的，怎麼會他一問你，你就馬上說對啊怎麼了？不就代表你明明知道是他的嗎」、「不問就拿便是偷」、「就說用錯了，之後不會再用就好啊，感覺他也沒有死要錢」。