19歲女開車突竄大火「整輛燒掉」　PO文自嘲：遇到人生最屌的事

▲一名19歲女子昨天傍晚開車行經桃園市龜山區萬壽路一段，引擎突然冒煙竄出大火，消防人員據報到場協助。（圖／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

1名19歲女子昨（6日）傍晚開車行經桃園市龜山區萬壽路一段時，引擎突然冒出濃煙，她隨即下車察看，車輛瞬間竄出大火，消防人員與路人協助迅速撲滅火勢，女子逃過一劫平安無事，事後在網路留言「才剛19歲就遇到人生最屌的事…開車開到一半直接自燃…」所幸這起意外無人受傷，起火原因仍待調查釐清。

▲一名19歲女子昨天傍晚開車行經桃園市龜山區萬壽路一段，引擎突然冒煙竄出大火，消防人員到場處理。（圖／熱心民眾提供）

桃園市消防局指出，昨天傍晚6時28分許接獲通報，龜山區萬壽路一段一輛行駛中自小客車起火燃燒，消防局第一大隊迴龍分隊立即派出2輛消防車、8名消防人員與2輛救護車到場處理。

▲桃園市龜山區萬壽路一段昨天傍晚發生火燒車事故，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／熱心民眾提供）

火勢由自小客車引擎竄出，消防人員迅速在10分鐘內撲滅火勢，燃燒面積約1平方公尺，現場並無人員受困受傷，起火原因仍待火調科人員調查釐清；但根據目擊者描述，疑似自小客車電線短路引發火警，所幸經路人協助以滅火器撲滅，當時車上有2名女生，但幸好都沒事。

19歲女子事後在網路留言：「才剛19歲就遇到人生最屌的事…開車開到一半直接自燃，致19歲！」不少網友紛紛留言「還好人沒事」、「沒事就好了」。