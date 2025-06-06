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恐怖畫面曝！無照騎車載同事上班遇劫　34歲男遭聯結車輾壓慘死

記者沈繼昌／桃園報導

2名印尼籍移工今（6）日清晨騎乘機車雙載上班途中，行經中壢區吉林路時鑽車縫行駛，其中騎車的印尼籍移工被同行聯結車捲入左後輪下當場傷重昏迷，後座的印尼籍移工僥倖逃過；中壢警方到場後將已OHCA移工送醫急救仍宣告不治，肇事的聯結車駕駛劉姓男子酒測值為零，辯稱是連結車視線死角肇事，警方查出死者為無照駕駛，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載鑽車縫，結果慘遭聯結車捲入車輪下輾過，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載鑽車縫，結果慘遭聯結車捲入車輪下輾過，送醫急救仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，34歲的印尼籍移工今天清晨7時12分騎乘機車搭載同鄉移工上班，行經中壢工業區吉林路時碰到紅燈，綠燈起步時鑽車縫行駛，卻不慎遭同行聯結車掃到捲入左後輪，騎車的印尼籍移工當場被輾過，後座乘客則僥倖逃過一劫，但目睹同事慘狀當場嚇出一身冷汗，由於當時正值上班尖峰，許多經過汽機車與行人目睹慘狀都嚇了一跳。

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載鑽車縫，結果慘遭聯結車捲入車輪下輾過送醫不治，圖為事故現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載鑽車縫，結果慘遭聯結車捲入車輪下輾過送醫不治，圖為事故現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場時，先連絡119幫忙將昏迷印尼籍移工送醫急救，但最後仍因傷重宣告不治，肇事的63歲聯結車劉姓男子則辯稱是視線死角肇事，劉男酒測值為零，員警初步判斷，事故發生時，大貨車正於路口綠燈起步並未違規，移工騎士疑似未保持安全間隔且行駛於大車視野死角，最終釀成悲劇。後續查出移工並未持有我國駕照或國際駕照，至於真正肇事原因仍待進一步調查釐清。

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載，慘遭聯結車捲入車輪輾過送醫不治，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲印尼籍移工今天清晨在中壢區吉林路騎車雙載，慘遭聯結車捲入車輪輾過送醫不治，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方表示，根據初步研判，死亡車禍可能肇因機車騎士未注意大車起步動向，因而進入聯結車視線死角且未與大車保持安全間隔造成悲劇，提醒用路人務必注意交通安全以避免悲劇再次發生，並強調以下防衛駕駛觀念包括與大車保持安全距離、避免進入大車視野死角、讓大車先行、注意大型車內輪差、切勿鑽車縫行駛與觀察大車起步動作等步驟，以確保自身與他人行車安全。

中壢警分局強調，未來將持續針對大車違規加強取締，目前今年度取締件數已較去年同期（1至5月）增加30%，交通事故死傷人數下降3.7%，顯示警方執法具有成效，希望能透過警方的精準執法，使民眾能遵守交通規則，避免不當駕駛行為，進一步保障市民朋友用路安全。

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