大學長換車道擦撞！自小客打橫「慘被推著走」　驚險畫面曝

▲國道一號南向楊梅路段昨天上午發生拖板車疑似變換車道不當，擦撞自小客車後一路推撞驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南向楊梅路段昨（28）日上午發生車禍，所幸無人受傷受困，國道二隊指出，肇事拖板車疑似變換車道失當，擦撞同向自小客車後，一路往前推撞自小客，2名駕駛經酒測均無酒精反應，現場很快就排除障礙，至於真正肇事原因仍由國道警方調查釐清。

國道二隊指出，昨天上午10時20分接獲通報，國道1號南向71.2公里楊梅休息站附近發生交通事故案，64歲顏姓男子駕駛拖板車行經該處時，疑因變換車道不當，擦撞同向自小客車，導致62歲曹姓男子駕駛自小客車被推撞數十公尺，所幸員警到場處理時，現場並無人受傷受困，但自小客車左側車身嚴重受創。

▲國道一號南向楊梅路段昨天上午發生拖板車疑似變換車道不當，擦撞自小客車後推撞，所幸均無人受傷受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警為2名駕駛進行酒測，酒測值均為零，事故現場經拖吊車清理現場後，於上午10時31分許順利排除，至於真正肇事原因由國道二隊隊楊梅分隊調查釐清；國道二隊呼籲用路人行駛國道時，應注意前方路況，並保持行車安全距離，若變換車道時，更應保持安全間格與距離，謹慎駕駛以確保自身與他人安全。