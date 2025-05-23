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桃園便當店大火黑煙狂竄！疑抽油煙機釀禍　搶救1小時撲滅

▲桃園市大園區大觀路上一家便當店今天清晨發生大火，消防人員灌救1小時撲滅火勢。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市大園區大觀路上一家便當店今天清晨發生大火，消防人員灌救1小時撲滅火勢。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區大觀路一家便當店今（23）日清晨突然竄出大火，濃密黑煙直衝雲霄，桃園市消防局據報後出動大批消防人員到場灌救，現場是鐵皮屋物建築，起火點則疑為抽油煙機，消防人員於1小時內撲滅火勢，所幸現場並無人受傷受困，起火原因須由消防局火調科鑑識人員調查釐清。

桃園市消防局指出，今天上午7時42分接獲通報，大園區大觀路上一家便當店發生大火，立即派遣第三大隊大園分隊出動38名消防人員、14輛消防車、1輛救護車前往火場灌救。

▲桃園市大園區大觀路上一家便當店今天清晨發生大火，消防人員全力灌救後於1小時撲滅，現場一片狼藉。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市大園區大觀路上一家便當店今天清晨發生大火，消防人員全力灌救後於1小時撲滅，現場一片狼藉。（圖／桃園市消防局提供）

現場是地上水泥建築，2樓鐵皮加蓋建築物，火勢由1樓後方鐵皮加蓋廚房竄出，該處是燃燒抽油煙機，消防人員迅速架設水線灌救，濃煙則直衝雲霄，數公里外都看得見，經過消防人員全力灌救後，火勢在1小時內被控制，大火於上午9時許完全被撲滅，消防人員清理火場並未發現有人員受困受傷，現場燃燒面積約50平方公尺，至於起火原因需由火調科調查釐清。

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