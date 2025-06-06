死神擦身瞬間曝！重機女騎士停等紅燈　聯結車煞不住急閃撞破護欄

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

一輛聯結車昨（5）日下午行經桃園市大溪區國道三號交流道附近時，看到紅燈疑煞車不及，緊急向右閃避停等紅燈的女重機騎士，導致撞擊匝道護欄衝進邊坡，所幸現場未波及其他車輛亦無人受傷；大溪警方到場處理時，對林姓男子實施酒測，酒測值為零，警方除將檢視相關行車紀錄依規定告發外，肇事原因仍待調查處理。

▲林姓男子昨天下午駕駛聯結車行經大溪區國道三號聯絡道時，閃避前方停等紅燈的重機女騎士(紅圈)，向右閃避撞擊匝道護欄後衝入邊坡瞬間畫面。（圖／大溪警方提供）

▲聯結車跟在女騎士後面，疑煞不住右轉急閃，險些輾過女騎士。（圖／大溪警方提供）

大溪警方指出，昨天下午1時許，林姓男子駕駛聯結車行經大溪區永昌路國道三號聯絡道往員林路方向行駛，經過大溪交流道匝道路口處時，為閃避前方停等紅燈的紅牌重機，一時煞車不及緊急向右閃避，導致聯結車撞擊匝道護欄衝進邊坡，嚇壞準備下匝道之車輛，所幸現場並未波及其他車輛與路人，沒有人受傷。

▲一輛聯結車昨天行經大溪區國道三號聯絡道，為閃避前方停等紅燈機車，煞車不及向右閃避撞擊匝道護欄後衝入邊坡，警方到場處理。（圖／大溪警方提供）

大溪警方到場後對林姓男子實施酒測，酒測值為零，林男辯稱，發現前方紅燈要煞車卻來不及，只好向右閃避，衝進匝道邊坡；警方初判為駕駛操作不當肇禍，將依A3類交通事故程序處理，並檢視相關行車紀錄器影像，後續則聯絡拖吊車儘速排除事故車輛，並聯絡高工局派員前往查看邊坡護欄受損狀況。若有違規情形將依規定告發，至於肇事原因仍待調查釐清。

▲一輛聯結車昨天行經大溪區國道三號聯絡道，煞車不及向右閃避撞擊匝道護欄後衝入邊坡，現場一片狼藉。（圖／大溪警方提供）

大溪警方呼籲，駕駛人行經號誌路口均應減速慢行並注意警示標誌，行進間應與前方車輛保持適當之安全行車車距，隨時注意周邊環境變化，建立防禦駕駛觀念，以確保自身與他人安全。