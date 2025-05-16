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桃機停機坪星宇航空拖車撞長榮航勤車　現場畫面曝光

▲桃園機場停機坪今天上午8時許發生星宇航空地勤拖車不慎碰撞長榮拖車事故，所幸未釀成人員受傷。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場停機坪今天上午8時許發生星宇航空地勤拖車不慎碰撞長榮拖車事故，所幸未釀成人員受傷。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場今（16）日上午發生停機坪地勤拖車互撞事故，一輛星宇航空拖車右轉進入停機坪時，不慎碰撞長榮航勤航機拖車，造成雙方車損，機場工作人員緊急處後半小時內就完成清理，拖車雙方駕駛酒測值均為零，桃園機場公司已要求星宇、長榮航勤落實作業車輛及人員遵循相關規定，注意行車狀況及安全距離，以確保作業安全。

桃機公司指出，今天上午8時18分許，星宇航空航機拖車於C1/C2機坪之間，右轉進入內交通道方向時，正面碰撞長榮航勤航機拖車，造成雙方均有車損，所幸駕駛均未受傷，酒測值均為零，經過工作人員緊急處理後，現場已於8時42分完成清理，交通道開放正常行駛。

桃機公司表示，本次碰撞事件無人員受傷，除車損（車頭）外無其他設施設備受損，亦未影響機坪作業與機場營運，後續將依桃機公司違規事件裁處。桃機公司要求星宇航空與長榮航勤落實作業車輛及人員遵循相關規定，作業時須注意行車狀況及安全距離，以確保作業安全。

星宇航空則表示，今(16)日早上約9:00，星宇航空與長榮航機拖車於C1機坪交通道發生碰撞，造成雙方車輛受損，人員均無受傷，正在釐清肇事責任

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