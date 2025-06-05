五楊高架桃園段8車連環撞　25歲男疑未保持安全距離釀禍

▲五楊高架桃園段南向今天上午發生8車連環碰撞事故，現場一片狼藉。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

五楊高架桃園南向路段今（5）日上午發生8車連環碰撞事故，國道一隊據報後立即派遣巡邏車到場處理，員警發現並無人受傷，初步調查疑似未保持距離釀禍，8名駕駛酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

國道一隊勤務指揮中心於上午10時18分左右接獲通報，國道1號高架南向49.9公里桃園路段有8輛車碰撞事故，立即調派員警到場處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，員警到場後發現現場並無人員受傷。

▲五楊高架桃園段南向今天上午發生8車連環碰撞事故，國道一隊到場處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，25歲周姓男子駕駛自小客車，行經高架南向49.9公里處，遇車流回堵疑似未保持安全距離，先碰撞前方57歲曾姓男子駕駛自小客車，再遭他車後方追撞，總計有8輛車發生碰撞，所幸並無人員受傷，各車駕駛人酒測值均為零，至於真正肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，變換車道應保持安全間隔並依速限行車，隨時注意前方動態，保持安全距離，如遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。