桃園黑車突鬼切！大貨車閃不過擦撞貨物全噴落　驚險影片曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區台一線永美路今（6）日發生重大事故！一輛黑色轎車上午11時許未依規定左轉，導致後方直行大貨車閃避不及撞上，車上滿載數十包塑膠粒落滿地，楊梅警方據報到場處理，2名駕駛所幸均未受傷，大貨車車頭受損，2名駕駛酒測值均為零，這場事故直至下午2時許才完全排除，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲轎車突然從路邊起步左轉，導致後方大貨車閃避不及，圖為撞擊前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲大貨車載的貨物灑遍內側與中線車道。

楊梅警方指出，今天上午11時46分許，警方接獲報案楊梅區永美路與益新一街路口發生交通事故，43歲彭姓男子駕駛黑色轎車於路口處路肩處突然開出，且未依規定欲左轉，導致後方直行大貨車由66歲王姓男子駕駛，見轎車突然左轉，反應不及而撞上，導致車上滿載塑膠粒子貨物掉落路面，佔用內側與中線2車道。

楊梅交通分隊派員到路口處進行交通疏導，所幸2名駕駛均未受傷，經員警施予酒測，雙方酒測值均為零，但現場貨物灑滿地且佔用2個車道，警方找來吊車與拖車協助，經處理後於下午2時許排除障礙物後恢復正常通行，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清中。

楊梅警方呼籲，民眾駕駛車輛轉彎時應先駛入車道，切勿任意轉彎導致事故發生，違者將依道路交通管理處罰條例開罰，處新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。