　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園黑車突鬼切！大貨車閃不過擦撞貨物全噴落　驚險影片曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區台一線永美路今（6）日發生重大事故！一輛黑色轎車上午11時許未依規定左轉，導致後方直行大貨車閃避不及撞上，車上滿載數十包塑膠粒落滿地，楊梅警方據報到場處理，2名駕駛所幸均未受傷，大貨車車頭受損，2名駕駛酒測值均為零，這場事故直至下午2時許才完全排除，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市楊梅永美路上今天上午11時許，一輛轎車未依規定突然左轉，導致後方大貨車閃避不及，突圍撞擊瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲轎車突然從路邊起步左轉，導致後方大貨車閃避不及，圖為撞擊前瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園市楊梅永美路上今天上午11時許，一輛轎車未依規定突然左轉，導致後方大貨車閃避不及撞擊，貨物灑遍內側與中線車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大貨車載的貨物灑遍內側與中線車道。

楊梅警方指出，今天上午11時46分許，警方接獲報案楊梅區永美路與益新一街路口發生交通事故，43歲彭姓男子駕駛黑色轎車於路口處路肩處突然開出，且未依規定欲左轉，導致後方直行大貨車由66歲王姓男子駕駛，見轎車突然左轉，反應不及而撞上，導致車上滿載塑膠粒子貨物掉落路面，佔用內側與中線2車道。

▲桃園市楊梅永美路上今天上午發生重大事故，大貨車貨物佔用2車道，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅交通分隊派員到路口處進行交通疏導，所幸2名駕駛均未受傷，經員警施予酒測，雙方酒測值均為零，但現場貨物灑滿地且佔用2個車道，警方找來吊車與拖車協助，經處理後於下午2時許排除障礙物後恢復正常通行，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清中。

▲桃園市楊梅永美路上今天上午發生重大事故，大貨車貨物灑遍內側與中線車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方呼籲，民眾駕駛車輛轉彎時應先駛入車道，切勿任意轉彎導致事故發生，違者將依道路交通管理處罰條例開罰，處新台幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。

 【更多新聞】

「反正你們也抓不到我」機車黑布遮牌用字挑釁　中壢警回應了

狠母熱熔膠痛打4歲兒！他昏迷送醫驚見新舊傷　體重僅12公斤

高中被退學！他遊學寄信恐嚇放炸彈「還附解剖照」　下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」
1檔ETF爆量強彈溢價逾7%　發行公司示警
萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀
女大生「校內遭客運輾壓」！傷勢嚴重
粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺
各國央行出手？台幣領漲亞洲貨幣　彭博：川普動搖美元避險地位

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

印度船員花蓮外海手切傷「流血不止」　黑鷹直升機緊急救援

台中20歲男騎車撞怪手喪命　母心碎「少1兒祝母親節快樂」

台中洗車工KTV嗨整晚！無照酒駕闖紅燈「撞死醫學生」　今遭起訴

南華女大生「校內遭客運輾壓」！骨盆碎裂、大出血　手術搶救中

嘉義地檢署母親節關懷活動　溫暖受保護管束人及更生人

「嘉義市美女主動告白」騙上鉤　議員揭下波更危險的詐騙潮流

不爽快遲到！台南白衣女公車上掏美工刀　嗆高中生：再笑啊

逃亡334天！陳修將落網正面曝光　「雙下巴現形」目測暴肥5kg

張淵翔罷綠遭逆轉羈押禁見　法院曝關鍵原因：隱匿許多共犯

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

印度船員花蓮外海手切傷「流血不止」　黑鷹直升機緊急救援

台中20歲男騎車撞怪手喪命　母心碎「少1兒祝母親節快樂」

台中洗車工KTV嗨整晚！無照酒駕闖紅燈「撞死醫學生」　今遭起訴

南華女大生「校內遭客運輾壓」！骨盆碎裂、大出血　手術搶救中

嘉義地檢署母親節關懷活動　溫暖受保護管束人及更生人

「嘉義市美女主動告白」騙上鉤　議員揭下波更危險的詐騙潮流

不爽快遲到！台南白衣女公車上掏美工刀　嗆高中生：再笑啊

逃亡334天！陳修將落網正面曝光　「雙下巴現形」目測暴肥5kg

張淵翔罷綠遭逆轉羈押禁見　法院曝關鍵原因：隱匿許多共犯

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

高雄區農改場開發芭樂葉果茶　健康機能茶飲新選擇

桃園鐵路地下化經費增逾700億　2033年完工通車

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

不只背房貸！買大樓「還要繳管理費」他嘆成本高　網：吞下去吧

台南2日療癒之旅提案！吃芒果冰、景觀餐廳看夕陽　星空民宿泡湯

ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

林立二軍復健賽敲2安打　古久保曝「有望本周歸隊一軍」

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

社會熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

即／竹東大橋恐怖車禍！騎士腦漿四溢爆頭亡

4歲女超商找媽媽！變態男同事竟帶到倉庫性侵5次

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

3億遺產兒和男孫2人平分　4女兒2孫女6人均分15萬怒告

陳修將拒捕畫面曝光！警吃痛大喊：他噴辣椒水

陳修將落網正面曝光　「雙下巴現形」目測暴肥5kg

獨／北市聯醫忠孝院區「男腐屍躺室外機上」！

國1追撞畫面曝　肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」

快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」

更多熱門

相關新聞

台62貨車衝破護欄墜橋　運將雙腿粉碎性骨折搶救中

台62貨車衝破護欄墜橋　運將雙腿粉碎性骨折搶救中

新北市瑞芳區台62線今(25)日下午發生一起嚴重交通事故，一輛小貨車突失控自撞護欄後翻落橋下。警消獲報立即前往救援，但駕駛意識不清且雙腳粉碎性骨折，經緊急救出脫困後立即送醫搶救，目前詳細事故原因與經過待進一步調查。

貨車追撞大學長卡進車屁股　驚悚畫面曝

貨車追撞大學長卡進車屁股　驚悚畫面曝

驚悚畫面曝！女騎士慘捲大貨車底亡

驚悚畫面曝！女騎士慘捲大貨車底亡

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

金門汽車保養廠旁小貨車起火！消防5分鐘撲滅

快訊／高雄小貨車「超車失控」撞路樹　2傷送醫

快訊／高雄小貨車「超車失控」撞路樹　2傷送醫

關鍵字：

小貨車急轉大貨車貨物灑滿地無人受傷原因待查

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面