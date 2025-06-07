下周後半可能有颱風！專家揭2預報落差大　靠近、穿台都有機會

▲下周後期可能有颱風，部分模式預測下周四最靠台灣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(7日)到下周二白天高溫炎熱，午後有雷雨。海面上熱帶擾動預估未來2到3天將鞏固，氣象專家吳聖宇指出，下周後半可能有颱風接近機會，目前預報分歧大，多數預報認為會在台灣附近北上，下周四(12日)最靠近也影響最大，接近台灣程度各模式也落差大，包括往台灣東方近海，甚至穿越台灣。

下周後半可能有颱風接近機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周三之後一直到周末(14-15日)的天氣，跟預報中的颱風有很大關係，目前在南海到菲律賓以東的大片區域內正在逐漸建立所謂的季風低壓槽，槽內也開始看到有熱帶擾動的雛型醞釀。

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吳聖宇指出，由於整個季風低壓槽的範圍相當廣闊，對流雲系散亂，且沒有良好組織性，發展速度並不快，可能需要2天到3天才會慢慢組織鞏固，周末到下周一要觀察熱帶擾動組織發展狀況，逐漸可看出熱帶擾動較明確的環流中心位置。

不過目前預報模式分歧度大，吳聖宇說明，大部分模式認為會在菲律賓東方海面，但也有部分模式認為會在南海發展起來，由於初始擾動位置預報差異大，也導致後續路徑預測呈現完全不同的狀況。

吳聖宇分析，如果是在菲律賓東方海面發展，沿著太平洋高壓邊緣北上後，接近台灣附近或是在台灣以東海面北上的可能性很高，這也是現在大多數模式的預報趨勢。

但是對於接近台灣的程度，各模式之間也有不小的落差。吳聖宇指出，包括很接近台灣，甚至直接穿越台灣，或是在台灣東方近海到比較遠的琉球群島一帶北上的預報都有，即使大方向來看走向台灣或台灣以東的機會較高，但不論是接近的程度以及影響的程度都還有待觀察。

▲氣象署預報圖。（圖／氣象署提供）

吳聖宇表示，該熱帶系統預期下周三會接近台灣，下周四最靠近、影響也最大，下周五之後開始遠離台灣附近，但是後續有機會引進較強的西南季風水氣，因此一直到下個周末(14-15日)的天氣仍不穩定，降雨機率高而且可能有較大雨勢出現的情況。

此外，吳聖宇表示，另一種可能性較低的情況則是在南海發展，大致朝向廣東沿岸或海南島一帶移動，對台灣沒有直接威脅，不過仍要留意當颱風北上進入陸地後，外圍水氣沿著高壓邊緣往台灣移動過來造成降雨的情況，如果是這樣子的情境，那就是另外一種降雨的型態了，由於目前這種情境發生的機會相對較低，暫時先當作參考。