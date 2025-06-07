首颱「蝴蝶」可能下周二生成　靠近台灣程度「高壓強弱成關鍵」

▲菲律賓東側有低壓系統發展。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

周末到下周一(9日)白天高溫炎熱、午後有雷陣雨，菲律賓東側有低壓系統發展，最快下周一增強為熱帶性低氣壓，可能下周二或下周三增強為今年首颱「蝴蝶」，下周四最靠台灣。氣象署表示，下周太平洋高壓勢力強弱將牽動靠近和影響台灣的程度。

中央氣象署預報員李名翔表示，未來幾天天氣型態將以午後降雨為主，下周三、下周四有低氣壓系統接近台灣，造成天氣轉變，但熱帶系統位置和對台灣影響不確定性偏大，目前南海、菲律賓東方海面有大低壓帶，菲律賓東側低壓系統發展中，現行大氣條件不利熱帶系統發展，系統仍在整合當中，有比較多旋轉中心，還未整合出明顯的中心，預計下周一後才有機會發展出明確中心，最快下周一增強為熱帶性低氣壓。

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至於是否增強為今年第一號颱風「蝴蝶」，李名翔說，將視下周一低壓系統強度是否增強為熱帶低壓，目前各國模式預測分歧，部分模式預測最快下周二增強為颱風的強度，也有部分模式預測是下周三發展成颱風。

路徑預測上，各國模式也出現不同看法。李名翔指出，低壓系統未來不確定性大，目前依照主流模式預測，熱帶系統偏東、偏東北路徑北上，台灣北部、東半部可能會受影響，但若後續太平洋高壓勢力偏強，路徑可能更偏西，若高壓勢力比預期弱，路徑也可能比原本預估更偏東，目前預測低壓系統會接近台灣，但影響和下雨程度要視熱帶系統實際強度、路徑而定。

李名翔說，未來不只菲律賓東側有低壓發展，南海未來也會有熱帶系統發展，未來南邊海面都有擾動發展可能，目前還在組織當中，後續有明確系統發展起來，再來觀察影響台灣程度會比較適合。

▲菲律賓東側有低壓系統發展。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢部分，李名翔說明，今明兩天以午後雷陣雨為主，北部、各地山區午後降雨明顯，容易有局部大雨，午後雷陣雨會造成短延時強降雨、雷擊、強陣風；今明兩天清晨、上午中南部沿海要留意南風和陸風輻合帶來局部陣雨；下周一以午後雷陣雨為主，環境轉東南風，午後西半部、東半部山區容易有雷陣雨。中南部午後雷陣雨降雨明顯，有局部大雨機會。

下周三晚間低壓系統將往台灣東部海面靠近，李名翔說，低壓可能從東部海面到東北部海面北上，預計低壓系統離台灣較近時間為下周三晚上和下周四，下周五低壓系統更往北，環境轉西南風，南部迎風面地區變成整天有不定時短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔表示，下周三之前各地高溫偏熱，西半部高溫約32度或以上，東半部約30度以上，下周二環境偏東風，北部溫度也比較高，下周三晚間到下周五若低壓位置接近，高溫就會下降。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）