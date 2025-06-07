今飆36℃午後大雷雨　專家：下週擾動影響台灣

▲今天各地多雲時晴、氣溫升。（圖／翻攝自pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

今天各地多雲時晴、氣溫升，下週菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面其後有水氣跟隨，不過對台灣的威脅還有不確定性，氣象專家透露需要持續觀察調整。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(7)日鋒面東移減弱，各地多雲時晴、氣溫升；大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率；受西南風影響，上午中南部沿海偶有局部短暫陣雨的機率。

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各地區氣溫為：北部23至34度、中部23至34度腌、南部24至36度、東部23至36度。

▲下週菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面其後有水氣跟隨。（圖／翻攝洩天機教室）

明日至下週三(8至11日)台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如夏；大氣不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四至下下週日(12至15日)的天氣，則與熱帶擾動的發展及其西南風引進的水氣密切相關，需再觀察。

下週菲律賓東方有熱帶擾動發展，掠過台灣東北部海面其後有水氣跟隨。美國模式(GFS)亦有類似模擬，但在時間及空間上的分布、差異很大，對台灣構成的威脅、程度不同，顯示有「不確定性」，需持續觀察模式調整。