　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽媽直播挑戰點火「20秒不能脫衣」　慘被燒死！孩童尖叫網友狂笑

▲▼匈牙利一名母親點火自燃，不幸身亡。（圖／翻攝自X）

▲匈牙利一名母親點火自燃，不幸身亡。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

匈牙利一名36歲母親參與TikTok直播挑戰時，因輸掉賭注點燃自己身上的衣物，導致重度燒傷送醫，儘管接受兩次手術，仍於6月1日因併發肺炎不幸身亡。事發當下，她的丈夫與兩名年幼子女就在家中，目睹全程。警方目前以「協助自殺罪」調查直播中鼓動她的28歲男子，但對方否認有責任。事件再度引發對社群挑戰風險的強烈關注。

根據警方說法，這起事件發生在5月15日，死者是來自匈牙利蒂薩瑟伊（Tiszasüly）的36歲女子，事發當時正在TikTok進行直播挑戰，與一名男子互動。由於賭輸一場遊戲，女子按照約定點燃身上的T恤，且須持續燃燒20秒才能脫下。豈料火勢迅速擴大，引燃衣物導致全身燒傷。

女子的丈夫表示，當時他與兩名孩子在另一個房間，聽到妻子在走廊上直播時大聲呼救，衝出來時發現她全身著火。他急忙從水槽取水滅火，母親也協助撕掉衣物，隨後替她沖冷水並報警叫救護車。丈夫哀痛回憶，「小的孩子還無法理解發生什麼事，但大的那個孩子在我們告訴他時哭得很傷心……他們都親眼看到媽媽被火吞噬。」

女子送醫後雖接受兩次手術，仍因在住院期間感染肺炎而過世。令人唏噓的是，據丈夫透露，女子在上救護車前甚至還抽了一根菸，那是他們最後一次對話。

直播中的另一名男子、現年28歲的貝凱奇（Bekecs）居民，已於6月5日被警方拘留。警方表示，該名男子在直播中鼓動女子點火，已依「協助自殺罪」立案偵辦，並聲請羈押。不過男子在訊問時堅稱對女子死亡「不感到有罪」，也在事後於TikTok影片中強調「不是他的錯」。據傳，女子身體起火後他仍在鏡頭前笑場，未即時制止或報警。

警方再次警告，社群平台流行的所謂「挑戰遊戲」潛藏巨大風險，參與者常因缺乏安全意識導致嚴重身心傷害，甚至付出生命代價。呼籲民眾應審慎思考任何看似無害的網路活動，真正的勇氣，是懂得對危險說「不」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線
快訊／台北婦離家失聯10天！　今晨離奇墜基隆80m深谷意識不
17歲男模海灘溺斃！畢業照後興奮跳海　眾人目睹死亡悲劇
大谷翔平延後第3次Live BP　道奇教頭曝原因
這個岳父好眼光！女兒還沒嫁就投資他　10年成世界龍頭
喬科維奇25冠夢碎！法網4強遭辛納橫掃　震撼拋「最終戰」宣言
翻臉川普！　俄考慮提供馬斯克政治庇護
快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線

媽媽直播挑戰點火「20秒不能脫衣」　慘被燒死！孩童尖叫網友狂笑

巴西17歲男模海灘溺斃！畢業照後興奮跳海　眾人目睹死亡悲劇

維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

韓總統府：李在明、川普通話　迅速通過關稅協議

川普：美中6/9倫敦會面　商討貿易協議

美中6月9日談判　美股收紅443點、標普破6000點大關

川普、馬斯克「休兵」不確定　特斯拉股價回彈4%

路透社：美商務部暫停對中國出口核電廠設備

智利北部規模6.4地震　未傳人員傷亡

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線

媽媽直播挑戰點火「20秒不能脫衣」　慘被燒死！孩童尖叫網友狂笑

巴西17歲男模海灘溺斃！畢業照後興奮跳海　眾人目睹死亡悲劇

維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

韓總統府：李在明、川普通話　迅速通過關稅協議

川普：美中6/9倫敦會面　商討貿易協議

美中6月9日談判　美股收紅443點、標普破6000點大關

川普、馬斯克「休兵」不確定　特斯拉股價回彈4%

路透社：美商務部暫停對中國出口核電廠設備

智利北部規模6.4地震　未傳人員傷亡

首季出國旅客大增50萬人　赴香港人數「超車韓國」擠進第3

從513家到只剩1家　全台最後「廖老大茶坊」1原因沒退場

AI聊天機器人越用越上癮？ChatGPT、Gemini都曾陷入「諂媚危機」

日本老闆帶頭「趴地吸狗」超忘我　網羨慕：還缺員工嗎？

國中女學生下課嬉戲撞斷同學門牙　家長要賠57萬元

台北婦離家失聯10天！離奇墜基隆忘憂谷　倒臥80m深邊坡意識不清

響尾蛇塞揚王牌動刀開TJ　確定本季提前報銷

快訊／路透社：北韓網路「突然中斷」　政府官網無法連線

天王都找他寫歌！藍奕邦認「最賺版稅不是劉德華陳奕迅」 這首2度爆紅

媽媽直播挑戰點火「20秒不能脫衣」　慘被燒死！孩童尖叫網友狂笑

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

國際熱門新聞

維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

川馬翻臉　俄官員：必要時將提供馬斯克庇護

17歲帥模特拍畢業照！溺斃被海浪拍上岸

女部屬返家撞見上司「著內褲躺床」　他竟辯：我喜歡她

巴西17歲男模興奮跳海　從人生「畢業」

馬斯克嗆川普「沒我你贏不了」！特斯拉市值蒸發4.5兆元

川普稱馬斯克「可憐」：這陣子不跟他講話

美中6月9日談判　美股收紅443點、標普破6000點大關

川普：美中6/9倫敦會面　商討貿易協議

行李等好久　專家親授5招省時間

韓總統府：李在明、川普通話　迅速通過關稅協議

女醫師吃泰國菜！被龍珠辣到「永久性損傷」送醫　怒告餐廳　

川普、馬斯克「休兵」不確定　特斯拉股價回彈4%

路透社：美商務部暫停對中國出口核電廠設備

更多熱門

相關新聞

巴西17歲男模興奮跳海　從人生「畢業」

巴西17歲男模興奮跳海　從人生「畢業」

巴西驚傳溺水悲劇，一名年僅17歲的少年模特兒尼可拉斯日前在參加完畢業照片拍攝後，與同學下海戲水時不幸遭海流捲走，雖曾有人施救，但仍回天乏術，送醫前已無生命跡象。

開戰以來最大規模！俄烏「交換戰俘」390人

開戰以來最大規模！俄烏「交換戰俘」390人

爽賺2200萬！捷克2名登山客「撿到寶」發了

爽賺2200萬！捷克2名登山客「撿到寶」發了

克宮：需先達成和平協議　俄烏領袖方可會面

克宮：需先達成和平協議　俄烏領袖方可會面

英軍情六處首由女性領導　她表態不支持台獨

英軍情六處首由女性領導　她表態不支持台獨

關鍵字：

國際焦點匈牙利

讀者迴響

熱門新聞

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

小甜甜：很感謝離開綜藝圈！

快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！　遭網狠酸下台痛哭

更多

最夯影音

更多

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面