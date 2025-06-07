媽媽直播挑戰點火「20秒不能脫衣」　慘被燒死！孩童尖叫網友狂笑

▲匈牙利一名母親點火自燃，不幸身亡。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

匈牙利一名36歲母親參與TikTok直播挑戰時，因輸掉賭注點燃自己身上的衣物，導致重度燒傷送醫，儘管接受兩次手術，仍於6月1日因併發肺炎不幸身亡。事發當下，她的丈夫與兩名年幼子女就在家中，目睹全程。警方目前以「協助自殺罪」調查直播中鼓動她的28歲男子，但對方否認有責任。事件再度引發對社群挑戰風險的強烈關注。

根據警方說法，這起事件發生在5月15日，死者是來自匈牙利蒂薩瑟伊（Tiszasüly）的36歲女子，事發當時正在TikTok進行直播挑戰，與一名男子互動。由於賭輸一場遊戲，女子按照約定點燃身上的T恤，且須持續燃燒20秒才能脫下。豈料火勢迅速擴大，引燃衣物導致全身燒傷。

女子的丈夫表示，當時他與兩名孩子在另一個房間，聽到妻子在走廊上直播時大聲呼救，衝出來時發現她全身著火。他急忙從水槽取水滅火，母親也協助撕掉衣物，隨後替她沖冷水並報警叫救護車。丈夫哀痛回憶，「小的孩子還無法理解發生什麼事，但大的那個孩子在我們告訴他時哭得很傷心……他們都親眼看到媽媽被火吞噬。」

女子送醫後雖接受兩次手術，仍因在住院期間感染肺炎而過世。令人唏噓的是，據丈夫透露，女子在上救護車前甚至還抽了一根菸，那是他們最後一次對話。

直播中的另一名男子、現年28歲的貝凱奇（Bekecs）居民，已於6月5日被警方拘留。警方表示，該名男子在直播中鼓動女子點火，已依「協助自殺罪」立案偵辦，並聲請羈押。不過男子在訊問時堅稱對女子死亡「不感到有罪」，也在事後於TikTok影片中強調「不是他的錯」。據傳，女子身體起火後他仍在鏡頭前笑場，未即時制止或報警。

警方再次警告，社群平台流行的所謂「挑戰遊戲」潛藏巨大風險，參與者常因缺乏安全意識導致嚴重身心傷害，甚至付出生命代價。呼籲民眾應審慎思考任何看似無害的網路活動，真正的勇氣，是懂得對危險說「不」。

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