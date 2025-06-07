巴西17歲男模海灘溺斃！畢業照後興奮跳海　眾人目睹死亡悲劇

▲巴西一名17歲少年模特兒不幸殞命。（圖／翻攝自needtoknow）

記者羅翊宬／綜合報導

巴西福塔雷薩（Fortaleza）東南方海濱小鎮福廷（Fortim）驚傳溺水悲劇，一名年僅17歲的少年模特兒尼可拉斯（Nicolas Araújo Camassola）日前在參加完畢業照片拍攝後，與同學下海戲水時不幸遭海流捲走，雖曾有人施救，但仍回天乏術，送醫前已無生命跡象，消息曝光後引發當地輿論關注與哀悼。

根據外媒《Need To Know》，事件發生於6月3日，尼可拉斯與同學一同前往馬塞奧角海灘（Pontal de Maceió Beach）拍攝畢業紀念照，拍攝結束後部分學生相約下水玩耍。不料他在海中遭海流捲走，雖曾試圖呼救，但因距離岸邊過遠，加上海風強勁，岸上的人並未立即察覺異狀。

目擊者古斯塔沃（Gustavo Honorato）表示，當時他的弟弟也是參加拍攝的學生之一，他陪同前往現場，親眼目睹整起意外。他回憶說，「同行的同學大聲呼救，尼可拉斯也有喊，但因為太遠了，加上風大，大家根本聽不到。」

一名海灘小販與另一位學生見狀後立刻跳入海中試圖救人，但當他們游到出事地點時，尼可拉斯已經沉入海中。兩人雖潛入水中搜索，仍未能成功尋獲，為了安全只好返回岸邊。其他人也曾陸續下水救援，但因海水太深皆未果。

約15分鐘後，尼可拉斯的遺體被海浪沖回岸邊，稍早試圖救他的兩人這才合力將他拖上沙灘。消防人員隨即趕抵，進行長達50分鐘的心肺復甦急救，最終仍宣告不治。

尼可拉斯平時除了上學，亦從事模特兒工作，參與多場平面與走秀活動。他的姊姊梅莉莎（Melissa Camassola）透露，弟弟夢想成為一名農業專家，同時持續從事模特兒事業。他的遺體已於4日在家鄉魯薩斯（Russas）下葬，當地親友與學校師生前來送別，場面哀戚。

活動主辦單位在聲明中表示，「我們對這無可彌補的損失深感哀痛，會持續提供家屬與校方協助與支持」，而尼可拉斯所屬的模特兒經紀公司則稱，「他是一位充滿夢想與潛力的年輕人，即使相處時間不長，也展現出親切、謙遜與投入的特質，令人難以忘懷。」