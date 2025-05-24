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開戰以來最大規模！俄烏「交換戰俘」各390人　川普：會有大事發生

▲▼遭俄羅斯俘虜的烏克蘭戰俘獲釋後，返回烏克蘭內某神祕地點。（圖／路透）

▲遭俄羅斯俘虜的烏克蘭戰俘獲釋後，返回烏克蘭內某神祕地點。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯近日完成自2022年戰爭爆發以來最大規模的戰俘交換，雙方各自釋放270名軍人與120名平民，總數達390人。此次交換是在土耳其伊斯坦堡會談中所達成的唯一協議，預計未來數日還將進行更多交換，顯示俄烏雙方在戰事持續之際，仍保留有限的談判窗口。

根據英媒《BBC》，俄羅斯與烏克蘭政府發布資訊，表示這批戰俘在烏克蘭與白俄羅斯邊境完成交接，涉及範圍遍及烏克蘭東部與北部，包括基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、頓內茨克、哈爾科夫與赫爾松等戰區。烏方表示，此次獲釋人員中包括自2022年以來被扣押的老兵與3名女性。

俄羅斯國防部則指出，這批被釋放人員中也包含近期在烏克蘭對庫斯克州發動攻勢期間被俘的軍人與平民。這些人目前已被送往白俄羅斯境內，將由俄方接手後進行健康檢查與治療。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體發文強調，「我們正在把我們的人帶回家」，並表示政府會一一核對每位被釋放者的身分。烏克蘭戰俘協調總部也透露，此次行動對軍民士氣具有正面效應。

此次交換行動引發外界高度關注。美國總統川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social發文祝賀，甚至暗示換俘行動「可能導致更大的進展」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則支持川普提出由梵蒂岡斡旋停火談判的構想。

不過，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對此則表示悲觀，認為由梵蒂岡介入「並不符合現實」。他再次聲稱烏克蘭總統澤倫斯基已不具合法性，若要簽署和平協議，烏克蘭應先進行新一輪選舉。

值得注意的是，這次伊斯坦堡會談是自2022年3月以來，俄烏雙方首次面對面接觸，雖僅維持兩小時，未就停火達成具體進展，但雙方同意持續進行第二輪談判，俄方也預告將向烏方提交一份「備忘錄」。

面對戰事延續，烏克蘭民眾依舊焦急等待親人歸來。多位被俘士兵的家屬在北部聚集，盼望親人名列交換名單。儘管多數家庭仍不知親人下落，但此次交換無疑為雙方釋出可能透過對話換取人道空間的訊號。

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