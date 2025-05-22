爽賺2200萬！捷克2名登山客「撿到寶」　600枚金幣金飾藏山壁

▲捷克兩名登山客在樹林抄捷徑時，在深山發現近600枚金幣。（圖／東波希米亞博物館，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

捷克近日傳出驚人發現！兩名登山客在克爾科諾謝山時，偶然發現一罐金幣與金飾，初估總價高達68萬美元（約新台幣2200萬元）。考古單位指出，金幣總數近600枚，最晚鑄造年份為1921年，代表這批寶藏是在近百年間被藏匿。究竟寶物主人是誰，成為歷史學者與業餘偵探亟欲追查的謎團。

根據美媒《紐約時報》，捷克東波希米亞博物館（Museum of Eastern Bohemia）考古部主管諾瓦克（Miroslav Novak）指出，這批寶藏是在今年2月初被發現。兩名登山客無意間從山裡石牆中發現一個鋁罐，裡頭裝有598枚金幣，以黑布包裹並排列整齊。在距離不遠處，兩人又挖出一個金屬盒，內含鼻煙盒、手鐲、梳子與小鑰匙等金飾。

諾瓦克表示，金幣初估價值約34萬美元，且光是幾百枚金幣的重量就達3.4公金，其餘金飾若為純金材質，則價值可能會再增值34萬美元。不同於一般考古出土品多數來自古代或中世紀，這批金幣中最晚一枚來自1921年，顯示這批財寶可能是在20世紀被藏起。

這項發現引發歷史學者推測，包括是否為戰後無法返回的德國居民、戰亂中逃離的猶太人或其他移民所遺留。捷克在1938年被納粹德國佔領前，波希米亞與摩拉維亞地區有約12萬名猶太人，戰爭期間大量猶太人與其他族群被迫遷移、驅逐或送至集中營。戰後更有多達300萬名德國人被迫離境。

寶藏中的金幣來源也令人玩味，約一半來自法國、比利時等西歐地區，其餘則來自俄羅斯、巴爾幹半島、鄂圖曼帝國與非洲。部分巴爾幹半島金幣上甚至有穿孔，顯示其曾用作傳統服飾或婚禮飾品。各個來源暗示，這批財寶可能屬於跨國背景人士或群體。

目前博物館正持續對金飾進行鑑定，尋找可能的刻印或記號。諾瓦克透露，還有兩個鼻煙盒尚未打開，未來或許能提供解謎關鍵。他表示，已有不少民眾提供線索，也出現各種猜測，包括是否為戰俘營守衛或當地牙醫所藏，但都尚無確切證據。

學者分析，由於二戰期間中歐地區人口大規模遷移，情況極其複雜，短期內恐難查明寶藏來源。不過，由於這批寶藏埋藏年代較近，仍有機會透過舊報紙或歷史檔案，尋得主人身分。