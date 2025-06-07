韓總統府：李在明、川普通話　迅速通過關稅協議

▲韓國新任總統李在明。（圖／路透）



記者葉國吏／綜合報導

韓國新任總統李在明就職後首次與美國總統川普通話，雙方不僅交換選戰經歷，還達成共識，將迅速推動關稅協議的磋商。韓國總統辦公室於今日發布聲明，強調兩國領導人希望工作層級的談判能早日取得實質進展。

根據路透社報導，韓國作為出口導向的經濟體，其晶片、汽車及造船等產業高度依賴全球貿易。李在明的外交手腕及談判成果，將直接影響該國經濟前景。李在明於本月4日正式展開總統任期，而關稅議題則是他與川普通話中的重點之一。

白宮官員透露，川普已邀請李在明出席一場美國峰會，雙方計劃儘快安排會談。除了關稅問題，兩人還回顧了選戰期間的驚險遭遇。李在明曾於2024年初遭遇持刀攻擊，頸部受傷後緊急送醫；而川普則在同年7月的造勢活動中遭槍擊，右耳受傷。兩人一致認為，克服這些挑戰是未來領導力的基石。

有趣的是，通話中李在明和川普還聊到高爾夫球技巧，並互相邀約未來一起揮桿。李在明提到，他收到一頂由川普簽名的帽子，顯示雙方在正式合作之餘也展現了私人友好關係。

韓國作為美國的重要盟友，近期在貿易談判上持續加速。韓國於4月底同意推動「7月方案」，原計劃在川普延後的90天期限內取消美國對韓國的對等關稅。然而，韓國政局的不穩定使進程受阻。李在明陣營表示，仍希望爭取更多時間進行相關磋商。

此外，李在明在大選前夕曾公開表示，韓美貿易談判是最迫切的議題之一。他也重申韓美同盟的重要性，但在對中國與北韓的政策上展現更為溫和的態度。他指出中國是韓國的主要貿易夥伴，並對台海局勢保持謹慎立場，以平衡外交關係。