馬斯克不忍了！　砲轟川普減稅法案：令人作嘔的醜陋之作

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）正式卸下美國總統川普（Donald Trump）政府內的職務。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）近日在社群平台X上公開抨擊美國前總統川普提出的國會支出法案，直言這項法案是「令人作嘔的可憎之物」，並對支持該法案的國會議員提出尖銳批評。馬斯克的言論揭示了他與川普之間的緊張關係。

根據法新社報導，馬斯克上週正式卸下政府公職，此前川普曾讚揚他在聯邦削減支出計畫中的領導角色。然而，馬斯克對川普政策的不滿早已醞釀多時，此次言論更是他對川普支出法案最強烈的批評。

馬斯克在社群平台發文表示：「這項龐大、離譜、充滿利益輸送的國會支出法案，是個令人作嘔的可憎之物。投下贊成票的人，真該感到丟臉：你們心知肚明，自己做了錯事。」他進一步警告，該法案將讓民眾背負沉重且難以承擔的債務。

這並非馬斯克首次對川普的「大而美法案」發表意見。儘管該法案削減了醫療及糧食補助計畫，卻可能導致美國未來10年赤字增加數兆美元。馬斯克過去的評論相對保守，僅表示法案削弱了他在減少政府支出方面的努力，但此次言論則更為尖銳。

針對馬斯克的發言，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）迅速回應媒體提問，表示：「總統早就知道馬斯克的立場，但這不會改變他的看法。這是大而美的法案，他將堅持到底。」

馬斯克與川普之間的分歧，反映出這項法案在政治圈內的爭議性。隨著國會繼續審議，外界將密切關注兩人是否會再度正面交鋒。