白宮「溫馨提醒」90天關稅暫緩要到了：6月4日前提最佳方案

▲白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國白宮近日證實，川普政府正積極推動「量身訂制」的貿易協議，並提醒各貿易夥伴相關談判期限即將到來。美國貿易代表署（USTR）已向各國發出信函，要求在6月4日前提交最佳方案，以便於7月8日的最終期限前達成協議。

自川普（Donald Trump）重返白宮以來，關稅政策屢次調整。今年4月2日，他宣布實施「對等關稅」，隨後於4月9日給予90天的談判暫緩期，盼透過談判達成更有利的貿易協定。根據路透社報導，美國政府近日向各國發出的信函草稿中，列出若干關鍵領域，包括降低工業和農業商品的關稅、消除非關稅障礙等，並表示美國將在收到回應後進一步評估並提出折衷方案，其中可能包含調整關稅稅率。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上指出，這封信主要是友善提醒各國，川普期望能達成「好的協議」。她透露，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、財政部長貝森特（Scott Bessent）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）目前正與多國進行密集會談，並強調川普的貿易策略注重因地制宜，針對各國市場條件設計專屬的談判方案。

川普過去多次提到，每個國家的市場特性不同，對美國商品的需求也有差異，因此美國將採取「量身訂制」（tailor-made）的方式進行談判。「我們在與英國的協議中已展現這種策略，未來也會延續此模式與其他國家合作。」李威特表示，川普不排除使用關稅措施來保護美國的產業及勞工，然而他的最終目標仍是簽署符合美國利益的貿易協定。

根據消息，美英已於5月初達成新的貿易協議，英國承諾擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉及乙醇等商品，並降低部分非關稅壁壘。此外，英國汽車製造商每年輸美的車輛數量將限制在10萬輛，並適用10%的「對等稅率」。然而，美國仍維持對英國輸美商品徵收10%的關稅。

美國政府表示，未來將陸續公布新達成的協議內容，並持續推動川普的貿易政策，以確保美國在全球貿易中的競爭優勢。