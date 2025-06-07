川普：美中6/9倫敦會面　商討貿易協議

▲美國總統川普出席與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美中貿易緊張局勢持續之際，美國前總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平於近日進行通話，討論雙方貿易協議的最新進展。川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，美方高層官員將於6月9日在英國倫敦與中方展開新一輪會談，預計聚焦稀土產品及其他貿易議題。

川普透露，他與習近平進行了約90分鐘的通話，詳細討論了近期達成的貿易協定內容，並表示雙方取得了一些「非常正面的結果」。他強調，稀土產品的相關問題已不應再有疑慮，並透露美中官員將很快再度會面。

此次通話是川普在重返白宮後，與習近平的首次直接對話。川普表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將負責與中方代表在倫敦進行會談。他樂觀地預測，「這場會議應該會進行順利」。

這次會談將延續5月初美中官員於瑞士日內瓦的磋商成果。當時雙方達成協議，宣布關稅休戰90天並同意建立定期對話機制，以穩定雙邊經貿關係。然而，川普於5月底指控北京未能遵守協議，雙方關係再度緊張。

根據「華爾街日報」報導，稀土議題是貿易談判的核心之一。雙方曾同意降低關稅並恢復中國稀土原料對美出口，但中國後續延遲核發出口許可，導致談判進展受阻。此次倫敦會談是否能突破僵局，成為外界關注焦點。