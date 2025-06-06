快訊／學霸高中生「4醫學系正取」全沒了！　中國醫：撤銷錄取

▲中國醫藥大學6日開會研議是否取消高中生錄取資格。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中一名楊姓高中生學測74級分正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，不料，卻被網友抓包他的備審資料涉嫌誇大。其中陽交大、北醫大醫學系研議後，4日取消楊生的錄取資格，中山醫則於5日撤銷其錄取資格，而中國醫今(6日)經開會研議後，亦撤銷楊生的錄取資格。

楊姓高中生近日在社群平台上分享，他正取陽交大、北醫、中國醫、中山醫4校，備取長庚醫，他也同步分享學習歷程，曾獲「高中菁英盃最佳辯士」，但經網友查證，楊生是某場次中的「優秀辯士」而非「最佳辯士」，另外，也有網友挖出，楊生2月份曾分享補習班，與校長推薦函上寫的「沒有補習，學業成績仍一直穩定成長」不符。

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陽明交通大學、台北醫學大學研議過後，4日宣布取消楊生的錄取資格；中山醫學大學則於5日開會研議後，撤銷其錄取資格。備取的長庚大學5日回應，最後結果已正式發函給甄選會以及考生，校方不對外說明決議內容。

至於中國醫藥大學為求慎重，避免影響考生權益，已彙整相關資料，於6日召開會議針對楊生的錄取資格進行討論，稍早結果曝光，校方決議撤銷楊生的錄取資格。